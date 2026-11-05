BRASILEIRÃO 2026
Após quase seis meses, Éverton Ribeiro volta a ser titular do Bahia
Camisa 10 começa entre os titulares contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, 5, às 21h30
O meio-campista Éverton Ribeiro está de volta ao time titular do Esporte Clube Bahia. Para o duelo contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni promoveu o retorno do camisa 10 à equipe inicial.
Desta forma, o Bahia vai a campo com: Ronaldo; Marcos Victor, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Éverton Ribeiro (C).
Éverton Ribeiro volta à titularidade do Bahia após quase seis meses
Essa será a primeira titularidade de Éverton Ribeiro em quase seis meses. A última vez que o capitão tricolor começou uma partida entre os titulares foi em maio, contra o Coritiba, antes da pausa para a Copa do Mundo, pela 17ª rodada da Série A. Desde então, o meio-campista entrou em campo dez vezes, todas saindo do banco de reservas.
A possibilidade de retorno do jogador ao time titular do Bahia já havia sido comentada pelo técnico Rogério Ceni. Na última quarta-feira, 28, após o triunfo sobre o São Paulo, o comandante tricolor afirmou que o camisa 10 estava cada vez mais próximo de recuperar sua vaga entre os titulares.
O Everton mostra que está cada dia mais pronto para mais minutos e até para começar um jogo Rogério Ceni - técnico do Bahia
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Erick também é novidade na escalação do Bahia
Além do retorno de Éverton Ribeiro, o time titular do Bahia contra o Cruzeiro conta com outra novidade: Erick voltou à equipe inicial. O volante foi escalado no lugar de Jean Lucas, que havia começado como titular nas últimas partidas do Esquadrão.
Confira a escalação do Cruzeiro
O Cruzeiro, comandado pelo técnico Artur Jorge, vai a campo com: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Rojas; Lucas Romero, Zé Lucas e Gerson; Bruno Rodrigues, Arroyo e Kaio Jorge.