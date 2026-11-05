Bahia encara tabu de 13 anos contra o Cruzeiro em jogo decisivo; veja

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O Esporte Clube Bahia possui uma missão complicada para o duelo contra o Cruzeiro, que acontece nesta quinta-feira, 5, às 21:30: quebrar um tabu de 13 anos sem vencer a Raposa como visitante no Mineirão.

A marca negativa de mais de uma década perdura desde o segundo turno de 2013. Na ocasião, o Bahia venceu por 2 a 1 com gols de Marquinhos e Anderson Talisca.

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Vale ressaltar que o resultado foi de suma importância para o Bahia, visto que ajudou a equipe a não ser rebaixada naquela edição do Campeonato Brasileiro.

A partir de então, foram oito confrontos com o mando de campo do Cruzeiro, e, em nenhum deles, o Bahia saiu com os três pontos.

Bahia e Cruzeiro - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Veja o histórico

17/04/2025: Cruzeiro 3 x 0 Bahia — Derrota;

18/10/2024: Cruzeiro 1 x 1 Bahia — Empate;

25/10/2023: Cruzeiro 3 x 0 Bahia — Derrota;

23/07/2022: Cruzeiro 1 x 0 Bahia — Derrota;

03/11/2019: Cruzeiro 1 x 1 Bahia — Empate;

19/08/2018: Cruzeiro 1 x 1 Bahia — Empate;

17/09/2017: Cruzeiro 1 x 0 Bahia — Derrota;

11/09/2014: Cruzeiro 2 x 1 Bahia — Derrota.

Talismãs? Dois atletas que estavam na partida podem jogar nesta quinta

Somado a isso, a última vitória do Bahia na casa do Cruzeiro, majoritariamente marcada pela festa do título da torcida cruzeirense, contava com a presença de dois atletas que podem entrar em campo nesta quinta-feira, 5.

Os jogadores em questão são: Everton Ribeiro e Lucas Silva, que atuavam no Cruzeiro.

1 de 2 Bahia e Cruzeiro em 2013 | Foto: Washington Alves/Divulgação

2 de 2 | Foto: Washington Alves/Divulgação

Agora, 13 anos depois, Everton Ribeiro estará do outro lado da moeda, defendendo as cores do Bahia, enquanto Lucas Silva está do lado mineiro do confronto.

Everton Ribeiro contra o Cruzeiro - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Vale ressaltar que ambos os atletas são tidos como reservas de suas respectivas equipes. Veja as possíveis escalações de Bahia e Cruzeiro.

Cruzeiro : Otávio; Fagner, J. Marcelo, Jonathan e Rojas (Viña); Zé Lucas, Lucas Romero, Gerson e Bruno Rodrigues; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico : Artur Jorge.

: Otávio; Fagner, J. Marcelo, Jonathan e Rojas (Viña); Zé Lucas, Lucas Romero, Gerson e Bruno Rodrigues; Arroyo e Kaio Jorge. : Artur Jorge. Bahia : Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico : Rogério Ceni.

Tabu recente também preocupa o Bahia

Além dos históricos 13 anos sem vencer o Cruzeiro no Mineirão, outro recorde que também preocupa o Bahia é o histórico recente do clube mineiro jogando em casa.

Ao todo, o Cruzeiro está há quase quatro meses sem saber o que é perder jogando diante da sua torcida. A última derrota da Raposa como mandante nesta temporada aconteceu no dia 26 de julho, quando foi superada pelo Botafogo, pela 20ª rodada da Série A.

Desde então, o Alviceleste mineiro disputou oito partidas no Mineirão, incluindo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, somando seis vitórias e dois empates.

Bahia e Cruzeiro - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Veja a sequência de invencibilidade do Cruzeiro

23/10/2026: Cruzeiro 1 x 0 Remo — Brasileirão;

07/10/2026: Cruzeiro 2 x 0 São Paulo — Brasileirão;

06/09/2026: Cruzeiro 3 x 1 Athletico Paranaense — Brasileirão;

25/08/2026: Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG — Copa do Brasil;

22/08/2026: Cruzeiro 2 x 1 Flamengo — Brasileirão;

12/08/2026: Cruzeiro 1 x 1 Flamengo — Libertadores;

09/08/2026: Cruzeiro 3 x 1 Mirassol — Brasileirão;

05/08/2026: Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense — Copa do Brasil.

Confronto vale vaga direta para a Libertadores

Além de dois tabus em jogo, a partida ainda é muito valiosa para as duas equipes, por se tratar de um duelo direto para uma vaga na Libertadores.