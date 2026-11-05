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Bahia encara tabu de 13 anos contra o Cruzeiro em jogo decisivo; veja
Confronto é decisivo para classificação à Libertadores
O Esporte Clube Bahia possui uma missão complicada para o duelo contra o Cruzeiro, que acontece nesta quinta-feira, 5, às 21:30: quebrar um tabu de 13 anos sem vencer a Raposa como visitante no Mineirão.
A marca negativa de mais de uma década perdura desde o segundo turno de 2013. Na ocasião, o Bahia venceu por 2 a 1 com gols de Marquinhos e Anderson Talisca.
Vale ressaltar que o resultado foi de suma importância para o Bahia, visto que ajudou a equipe a não ser rebaixada naquela edição do Campeonato Brasileiro.
A partir de então, foram oito confrontos com o mando de campo do Cruzeiro, e, em nenhum deles, o Bahia saiu com os três pontos.
Veja o histórico
- 17/04/2025: Cruzeiro 3 x 0 Bahia — Derrota;
- 18/10/2024: Cruzeiro 1 x 1 Bahia — Empate;
- 25/10/2023: Cruzeiro 3 x 0 Bahia — Derrota;
- 23/07/2022: Cruzeiro 1 x 0 Bahia — Derrota;
- 03/11/2019: Cruzeiro 1 x 1 Bahia — Empate;
- 19/08/2018: Cruzeiro 1 x 1 Bahia — Empate;
- 17/09/2017: Cruzeiro 1 x 0 Bahia — Derrota;
- 11/09/2014: Cruzeiro 2 x 1 Bahia — Derrota.
Talismãs? Dois atletas que estavam na partida podem jogar nesta quinta
Somado a isso, a última vitória do Bahia na casa do Cruzeiro, majoritariamente marcada pela festa do título da torcida cruzeirense, contava com a presença de dois atletas que podem entrar em campo nesta quinta-feira, 5.
Os jogadores em questão são: Everton Ribeiro e Lucas Silva, que atuavam no Cruzeiro.
Bahia e Cruzeiro em 2013 | |
Agora, 13 anos depois, Everton Ribeiro estará do outro lado da moeda, defendendo as cores do Bahia, enquanto Lucas Silva está do lado mineiro do confronto.
Vale ressaltar que ambos os atletas são tidos como reservas de suas respectivas equipes. Veja as possíveis escalações de Bahia e Cruzeiro.
- Cruzeiro: Otávio; Fagner, J. Marcelo, Jonathan e Rojas (Viña); Zé Lucas, Lucas Romero, Gerson e Bruno Rodrigues; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
- Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Marco Moreno (Kanu) e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick) e Rodrigo Nestor; Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
Tabu recente também preocupa o Bahia
Além dos históricos 13 anos sem vencer o Cruzeiro no Mineirão, outro recorde que também preocupa o Bahia é o histórico recente do clube mineiro jogando em casa.
Ao todo, o Cruzeiro está há quase quatro meses sem saber o que é perder jogando diante da sua torcida. A última derrota da Raposa como mandante nesta temporada aconteceu no dia 26 de julho, quando foi superada pelo Botafogo, pela 20ª rodada da Série A.
Desde então, o Alviceleste mineiro disputou oito partidas no Mineirão, incluindo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, somando seis vitórias e dois empates.
Veja a sequência de invencibilidade do Cruzeiro
- 23/10/2026: Cruzeiro 1 x 0 Remo — Brasileirão;
- 07/10/2026: Cruzeiro 2 x 0 São Paulo — Brasileirão;
- 06/09/2026: Cruzeiro 3 x 1 Athletico Paranaense — Brasileirão;
- 25/08/2026: Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG — Copa do Brasil;
- 22/08/2026: Cruzeiro 2 x 1 Flamengo — Brasileirão;
- 12/08/2026: Cruzeiro 1 x 1 Flamengo — Libertadores;
- 09/08/2026: Cruzeiro 3 x 1 Mirassol — Brasileirão;
- 05/08/2026: Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense — Copa do Brasil.
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Confronto vale vaga direta para a Libertadores
Além de dois tabus em jogo, a partida ainda é muito valiosa para as duas equipes, por se tratar de um duelo direto para uma vaga na Libertadores.
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