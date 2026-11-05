Após confusão com Nestor, Neymar tem pena reduzida e pode enfrentar o Vitória

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decretou, nesta quinta-feira, 5, uma redução na pena de Neymar, enquadrado na Lei Vini Jr após cobrir a boca durante uma discussão com Nestor, do Esporte Clube Bahia.

Inicialmente, Neymar havia sido punido com duas partidas de suspensão oriundas da Lei Vini Jr.

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Mas, ao todo, ele desfalcou o Alvinegro em três compromissos, já que, além da punição definida pelo STJD, o meia-atacante também recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate com o Bahia.

Santos entrou com recurso e Neymar teve pena reduzida

Com a punição base definida, o Santos entrou com um recurso, julgado nesta quinta-feira, 5, que resultou na redução da pena de Neymar.

Com retorno Neymar tem pista livre e pode enfrentar o Vitória

Após a decisão do STJD, Neymar está novamente regular com a justiça esportiva e pode voltar aos gramados já no próximo compromisso do Santos.

A partida em questão será contra o Coritiba no dia 18 de novembro, após a Data Fifa.

Com esse retorno adiantado, o camisa 10 estará em plenas condições de ser escalado para enfrentar o Esporte Clube Vitória no dia 29 de novembro, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Relembre a confusão de Neymar e Nestor

A punição de Neymar aconteceu após o camisa 10 santista cobrir a boca durante uma discussão com Rodrigo Nestor, atleta do Bahia.

Após notar a situação, o jogador do Tricolor de Aço denunciou o gesto ao árbitro, que foi ao VAR e constatou o descumprimento da Lei Vini Jr, resultando na expulsão de Neymar.

Depois de receber o cartão vermelho, Neymar se descontrolou e tentou partir para cima de Nestor, o camisa 10 santista precisou ser contido pelos companheiros de equipe.

Vale relembrar que os dois já haviam discutido, ainda no início do primeiro tempo depois de Neymar se irritar em um lance e arremessar a bola na direção de Nestor. No intervalo, o jogador do Esquadrão disparou:

"Fui dar a mão para ele e ele jogou a bola em mim. Depois eu escutei uma série de coisas. Eu fui muito bem educado pela minha mãe e pelo meu pai, eu agradeço muito, sei do lugar que eu vim. Eu nasci em Itaquera, era muito difícil chegar onde eu cheguei, e eu tenho orgulho de vestir a camisa do Bahia. Ele sabe o que falou para mim, foi uma coisa muito desrespeitosa em relação a mim e a camisa do Bahia".

Neymar contra o Bahia - Foto: RAUL BARETTA

Neymar criticou Nestor em suas rede sociais

Depois da partida, Neymar ainda usou as suas redes sociais para criticar Rodrigo Nestor.

“Eu estava ali no meio do campo, brincando, dando risada, um dando risada com o outro. Aí eu fui falar com o Nestor, porra, tipo assim, eu errei mesmo. Eu tinha colocado a mão na boca, mas eu não fui falar. Eu nem tinha falado nada e ele já levantou a mão. Essa é a maior safadeza do futebol, mas eu vou pegar o Nestor”, criticou Neymar.