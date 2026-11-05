Quem é o grego artilheiro da Champions que superou Haaland e Mbappé

Quando se pensa na artilharia da Champions League, é natural que nomes como Erling Haaland, Kylian Mbappé e Harry Kane venham à mente - mas nenhum deles é o líder desta temporada.

Em primeiro lugar, aparece o atacante grego Anastasios Douvikas, de 27 anos, que assumiu a posição após marcar três vezes na goleada do Como por 9 a 1 sobre o Lens, nesta quarta-feira, 4, pela quarta rodada da fase de liga.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o hat-trick, o centroavante chegou a seis gols em quatro partidas, ultrapassando Haaland, do Manchester City, e Nicolò Tresoldi, do Club Brugge, que aparecem com cinco cada. O feito ganha ainda mais destaque por acontecer justamente na temporada de estreia de Douvikas na principal competição de clubes da Europa.

O resultado também colocou o Como entre as primeiras posições da tabela. A equipe italiana, comandada pelo ex-jogador espanhol Cesc Fàbregas, chegou aos nove pontos e ocupa a quarta colocação, dentro da zona que garante classificação direta às oitavas de final.

Anastasios Douvikas - Foto: Reprodução I Instagram

Três gols em goleada histórica colocam Douvikas no topo

O atacante já havia balançado as redes nas três rodadas anteriores e manteve a sequência ao marcar três vezes contra os franceses, completando o hat-trick no segundo tempo.

Com isso, o grego passou a ter uma média de 1,5 gol por partida na competição, superando nomes mais conhecidos do futebol europeu. Além disso, a goleada por 9 a 1 também representou um resultado expressivo para o Como, que disputa a Champions pela primeira vez em sua história.

Após a partida, Douvikas comemorou a liderança da artilharia, mas destacou a contribuição dos companheiros para seu desempenho.

"Estou muito feliz por liderar a artilharia. Queremos continuar assim na próxima partida. Meus companheiros me ajudam muito", afirmou o atacante, em entrevista à Sky Sports.

Com três vitórias e uma derrota em quatro rodadas, o time italiano mantém uma campanha que o coloca entre os oito primeiros colocados da fase de liga, posições que garantem vaga direta nas oitavas de final.

Quem é Anastasios Douvikas?

Nascido em Trípoli, na Grécia, Anastasios Douvikas iniciou a carreira profissional no Asteras Tripolis, clube de sua cidade natal, antes de defender o Volos, também no futebol grego.

As atuações no país chamaram a atenção do Utrecht, da Holanda, onde o atacante ganhou projeção internacional e se destacou pela capacidade de finalização. Depois da passagem pelo futebol holandês, Douvikas chegou ao Como, da Itália, que tem Cesc Fàbregas como treinador.

Na equipe italiana, encontrou espaço para desenvolver seu futebol e passou a integrar um projeto que levou o clube à disputa da principal competição continental. Aos 27 anos, o centroavante vive agora um dos momentos mais importantes da carreira, disputando sua primeira Champions League e liderando a lista de goleadores após quatro rodadas.

Anastasios Douvikas - Foto: Reprodução I Instagram

Como ocupa quarta posição na Champions League

No formato atual da Champions League, as equipes disputam uma fase inicial de classificação única, em que os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. Os clubes que terminam entre a nona e a 24ª posições precisam disputar uma fase eliminatória adicional.

Com três vitórias e uma derrota, o time de Cesc Fàbregas aparece, neste momento, dentro da faixa de classificação direta. Para Douvikas, assim, a sequência representa a oportunidade de prolongar a boa fase individual e ajudar o Como a avançar na competição.