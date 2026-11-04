Modesto time italiano faz história com goleada na Champions League

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O Como entrou para a história da Champions League nesta quarta-feira, 4. A equipe italiana goleou o Lens por 9 a 1, na França, pela quarta rodada da competição, e se tornou o segundo clube a marcar nove gols em uma única partida do torneio, além de ser a maior goleada fora de casa na história da competição.

O resultado também estabeleceu a maior goleada da história da Champions League, considerando a diferença de oito gols. Antes, três equipes haviam vencido partidas por esse mesmo saldo: Liverpool, Real Madrid e, agora, o Como.

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Comandado pelo espanhol Cesc Fàbregas, o time italiano dominou o confronto do início ao fim. O atacante grego Anastasios Douvikas marcou três vezes. Nico Paz, Lucas da Cunha, Marc Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina e Papaccioli completaram o placar. Ruben Aguilar fez o único gol do Lens.

Bayern de Munique foi o primeiro

Antes do feito do Como, apenas o Bayern de Munique havia alcançado a marca de nove gols em uma partida da Champions. O clube alemão venceu o Dínamo de Zagreb por 9 a 2 na primeira rodada da edição 2024/25, em jogo disputado na Alemanha.

Naquela ocasião, Harry Kane foi o principal destaque, com quatro gols. Michael Olise marcou duas vezes, enquanto Raphael Guerreiro, Leroy Sané e Leon Goretzka também balançaram as redes.

Como vive campanha histórica

O Como vem surpreendendo em sua primeira participação na Liga dos Campeões. Antes da goleada sobre o Lens, a equipe italiana havia vencido o Manchester United por 4 a 1.

Com nove pontos em quatro partidas, o clube segue na disputa por uma vaga entre os oito primeiros colocados da fase de liga, que avançam diretamente às oitavas de final.