Campeão com a Seleção é detido por dívida de pensão alimentícia

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O ex-zagueiro Réver, que defendeu a Seleção Brasileira e conquistou a Copa das Confederações de 2013, foi detido nesta quarta-feira, 4, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Aos 41 anos, o ex-jogador foi liberado após quitar uma dívida de aproximadamente R$ 150 mil.

A prisão civil foi determinada pela 9ª Vara de Família de Belo Horizonte e previa detenção por até 30 dias ou até a regularização do débito. A Polícia Federal identificou o mandado em aberto durante uma verificação de rotina de passageiros no aeroporto.

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Após ser conduzido à sede da PF na capital gaúcha, Réver realizou o pagamento integral da quantia devida. Com a emissão do alvará de soltura, foi liberado por volta das 18h10.

O ex-atleta tem dois filhos.

Passagem pela Seleção Brasileira

Réver integrou o grupo da Seleção Brasileira que conquistou a Copa das Confederações de 2013, no Brasil. Na decisão, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari venceu a Espanha por 3 a 0, no Maracanã, e ficou com o título.

O zagueiro também teve outras convocações para a equipe nacional ao longo da carreira, período em que ganhou projeção no futebol brasileiro principalmente pelas atuações com a camisa do Atlético-MG.

Trajetória vitoriosa no Atlético-MG

Réver construiu uma trajetória de destaque no Atlético-MG. O defensor chegou ao clube em 2010 e participou da conquista da Copa Libertadores de 2013, um dos principais títulos da história atleticana.

Após defender outras equipes, como Internacional e Flamengo, retornou ao Galo em 2019. Na segunda passagem, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além da Supercopa do Brasil de 2022.

Ao todo, disputou 356 partidas pelo Atlético-MG e marcou 31 gols. Aposentado dos gramados desde 2023, iniciou a transição para a carreira de treinador e atualmente integra a comissão técnica do Red Bull Bragantino como auxiliar.