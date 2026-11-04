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Campeão com a Seleção é detido por dívida de pensão alimentícia

Jogador acumulou uma dívida de aproximadamente R$ 150 mil

Gustavo Nascimento
Por
Rever fez parte do elenco do Brasil campeão da Copa das Confederações em 2013
Rever fez parte do elenco do Brasil campeão da Copa das Confederações em 2013 - Foto: Divulgação

O ex-zagueiro Réver, que defendeu a Seleção Brasileira e conquistou a Copa das Confederações de 2013, foi detido nesta quarta-feira, 4, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, por falta de pagamento de pensão alimentícia. Aos 41 anos, o ex-jogador foi liberado após quitar uma dívida de aproximadamente R$ 150 mil.

A prisão civil foi determinada pela 9ª Vara de Família de Belo Horizonte e previa detenção por até 30 dias ou até a regularização do débito. A Polícia Federal identificou o mandado em aberto durante uma verificação de rotina de passageiros no aeroporto.

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Após ser conduzido à sede da PF na capital gaúcha, Réver realizou o pagamento integral da quantia devida. Com a emissão do alvará de soltura, foi liberado por volta das 18h10.

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O ex-atleta tem dois filhos.

Passagem pela Seleção Brasileira

Réver integrou o grupo da Seleção Brasileira que conquistou a Copa das Confederações de 2013, no Brasil. Na decisão, a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari venceu a Espanha por 3 a 0, no Maracanã, e ficou com o título.

O zagueiro também teve outras convocações para a equipe nacional ao longo da carreira, período em que ganhou projeção no futebol brasileiro principalmente pelas atuações com a camisa do Atlético-MG.

Trajetória vitoriosa no Atlético-MG

Réver construiu uma trajetória de destaque no Atlético-MG. O defensor chegou ao clube em 2010 e participou da conquista da Copa Libertadores de 2013, um dos principais títulos da história atleticana.

Após defender outras equipes, como Internacional e Flamengo, retornou ao Galo em 2019. Na segunda passagem, conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além da Supercopa do Brasil de 2022.

Ao todo, disputou 356 partidas pelo Atlético-MG e marcou 31 gols. Aposentado dos gramados desde 2023, iniciou a transição para a carreira de treinador e atualmente integra a comissão técnica do Red Bull Bragantino como auxiliar.

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Tags

Atlético Mineiro pensão polícia federal

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