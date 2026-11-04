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FBF define datas das finais do Baianão Feminino entre Bahia e Vitória

Esquadrão busca o tetracampeonato consecutivo, enquanto Leão tenta parar a sequência do rival

Gustavo Nascimento
Por
Bahia x Vitória - Brasileirão 2026
Bahia x Vitória - Brasileirão 2026 - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu as datas dos dois jogos da final do Campeonato Baiano Feminino de 2026. Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória vão disputar o título pelo quarto ano consecutivo.

A partida de ida está inicialmente marcada para o dia 11 de novembro, com mando de campo do Bahia. O local e o horário ainda serão divulgados pela entidade.

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No entanto, a data poderá sofrer alteração caso o Tricolor avance à final da Copa do Brasil. Nessa situação, o primeiro confronto será transferido para 18 de novembro.

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O jogo de volta, que definirá a equipe campeã, está previsto inicialmente para 14 de novembro, com mando de campo do Vitória. Caso o Bahia chegue à decisão da Copa do Brasil, o segundo Ba-Vi será remarcado para 22 de novembro.

Bahia busca o tetracampeonato consecutivo

As equipes baianas voltam a se encontrar na decisão estadual pelo quarto ano seguido. O Bahia venceu as três finais anteriores, disputadas entre 2023 e 2025, e tentará conquistar o tetracampeonato consecutivo.

Já o Vitória busca encerrar a sequência de títulos do rival e voltar a levantar a taça, conquista que não acontece desde 2018.

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baianão campeonato baiano futebol feminino

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