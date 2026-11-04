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LUTO

"Dias mais difíceis da minha vida", diz goleiro após morte de atacante

Jesús Owono, do Andorra, se pronunciou após a morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Goleiro Jesús Owono desabafa após a morte de Jesús de Miguel
Goleiro Jesús Owono desabafa após a morte de Jesús de Miguel - Foto: HANDOUT / CD TENERIFE / AFP

O goleiro Jesús Owono, do Andorra, se pronunciou nesta quarta-feira, 4, sobre a morte do atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, após os dois se envolverem em um choque durante uma partida da segunda divisão do Campeonato Espanhol. Em comunicado divulgado pelo clube, o jogador lamentou a perda do adversário e revelou estar enfrentando "os dias mais difíceis" de sua vida.

Goleiro se manifesta após choque que terminou em morte

Os atletas se chocaram na última segunda-feira, 1, durante o confronto válido pela 12ª rodada da competição. De Miguel recebeu atendimento médico ainda no gramado e, posteriormente, foi encaminhado a um hospital em Tenerife, onde morreu na terça-feira, 3.

Ao comentar o episódio, Owono demonstrou profundo pesar pela morte do atacante e destacou a dificuldade para assimilar o ocorrido.

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Estes estão sendo os dias mais difíceis da minha vida. Tenho dificuldade em encontrar as palavras e é muito difícil assimilar qualquer coisa do que aconteceu Jesús Owono - goleiro do Andorra

Na sequência, o jogador também manifestou solidariedade aos familiares e às pessoas próximas de De Miguel: "Sinto uma dor enorme pela perda de Jesús. Penso nele, em sua família e em todas as pessoas que gostavam dele", acrescentou.

Owono ainda reconheceu que o episódio poderá gerar questionamentos, mas ressaltou que, neste momento, sua atenção está voltada à perda do atleta.

"Enfrentarei o que vier com todo o respeito", afirmou o goleiro.

Por fim, o goleiro voltou a lamentar a morte do jogador do Tenerife e prestou uma última homenagem.

"No entanto, neste momento, sinceramente, não consigo pensar em outra coisa a não ser em Jesús e na dor que estamos vivendo. Descanse em paz, Jesús", conclui a mensagem de Owono.

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Andorra pede respeito ao goleiro após tragédia

Diante da repercussão do caso, o Andorra pediu que o jogador receba "a máxima sensibilidade e respeito" neste momento delicado. O clube demonstrou preocupação com a situação emocional do goleiro após o acidente que terminou com a morte de De Miguel.

Tenerife prepara homenagem ao atacante

O Tenerife, por sua vez, suspendeu todas as atividades por seis dias em sinal de luto pela morte do atacante. A equipe também prepara uma homenagem ao jogador para o próximo sábado, em seu estádio.

Além disso, representantes do clube estarão presentes no sepultamento de De Miguel, marcado para esta quinta-feira, 5, na cidade de Navahermosa, na região central da Espanha.

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