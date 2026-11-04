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ESPORTES

Jogo no Brasil tem 51 expulsões e bate recorde mundial no Guinness

Confronto supera recorde anterior, que já durava mais de 15 anos

Gustavo Nascimento
Por
Cartão vermelho
Cartão vermelho - Foto: Reprodução

Uma partida da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro Sub-20 entrou para a história do futebol pelo número de cartões vermelhos. O confronto entre Uberlândia e Mamoré, disputado no último domingo, 1º, terminou com 51 expulsões após uma briga generalizada nos acréscimos do segundo tempo.

A confusão aconteceu aos 54 minutos, logo depois de o Mamoré marcar o terceiro gol e confirmar a vitória por 3 a 1. Durante a comemoração, o jogador Davi fez gestos provocativos em direção ao banco de reservas do Uberlândia e proferiu xingamentos contra os adversários.

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A atitude deu início a um tumulto que envolveu jogadores das duas equipes. Segundo a súmula do árbitro Fernando Patrick, 48 pessoas receberam cartão vermelho em decorrência da briga, por desferirem socos e pontapés nos adversários. Como o tumulto impediu a apresentação dos cartões em campo, as expulsões foram registradas posteriormente.

Número supera recorde anterior

O episódio superou a marca de 36 expulsões registradas em uma partida entre Atlético Claypole e Victoriano Arenas, pela quinta divisão do futebol argentino, em 27 de fevereiro de 2011. Na ocasião, todos os 18 jogadores de cada equipe, titulares e reservas, foram expulsos após uma confusão generalizada.

O confronto em Minas Gerais passou a ser apontado como o jogo com maior número de expulsões da história do futebol. Apesar da repercussão internacional, o novo registro ainda não constava oficialmente no Guinness World Records, segundo o ge.

Dirigentes também ameaçaram arbitragem

A confusão não ficou restrita aos atletas. A súmula também relata ameaças e ofensas de dirigentes do Uberlândia contra a equipe de arbitragem.

Entre os envolvidos estavam Willer Francisco Silva, gerente de futebol profissional, e André Luiz Nascimento, gerente de futebol de base. O árbitro relatou que os dirigentes invadiram o gramado e fizeram ameaças, incluindo declarações de que os profissionais não conseguiriam deixar a cidade.

Willer também teria ameaçado agredir o árbitro e afirmado que o encontraria do lado de fora do estádio. Diante das declarações, Fernando Patrick informou ter registrado um boletim de ocorrência.

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Além das expulsões relacionadas à briga, três jogadores receberam cartões vermelhos por ocorrências durante a partida: Luike, do Uberlândia, e João Henrique, do Mamoré, foram expulsos após receberem o segundo amarelo. Já Nelzi Neto, também do Uberlândia, recebeu vermelho direto após atingir o goleiro adversário com um soco no abdômen.

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