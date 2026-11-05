LUTO NO AUTOMOBILISMO
Morre primeiro campeão mundial da Williams na Fórmula 1
Australiano conquistou o título da categoria em 1980 e somou 12 vitórias na carreira
Dias antes do Grande Prêmio de São Paulo, o mundo da Fórmula 1 entrou em luto com a morte do ex-piloto australiano Alan Jones, campeão mundial de Fórmula 1 em 1980, nesta quinta-feira, 5, aos 80 anos.
A informação foi confirmada por sua esposa, Amanda Butler-Davis, apenas três dias depois de o antigo competidor completar oito décadas de vida. A causa da morte não foi divulgada oficialmente, embora veículos da imprensa australiana tenham relatado que Jones havia recebido recentemente um diagnóstico de câncer.
Um dos principais nomes da história do automobilismo da Austrália, Jones foi responsável por conquistar o primeiro título mundial de pilotos da Williams, em 1980. Com o feito, tornou-se o segundo australiano a vencer o campeonato da Fórmula 1, depois de Jack Brabham, e permanece como o último representante do país a alcançar a conquista.
Ao longo de sua trajetória na principal categoria do automobilismo, o piloto acumulou 12 vitórias e 24 pódios, consolidando seu nome entre os grandes competidores de sua geração.
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Primeiro título da Williams marcou carreira de Alan Jones
A temporada de 1980 foi o ponto mais alto da carreira do australiano. Pilotando pela Williams, Jones conquistou cinco vitórias ao longo do campeonato, nos Grandes Prêmios da Argentina, França, Grã-Bretanha, Canadá e Estados Unidos.
O desempenho permitiu que assegurasse matematicamente o título mundial com uma corrida de antecedência, colocando seu nome na história da equipe britânica.
A conquista representou um marco para a Williams, que até então ainda não havia vencido o campeonato de pilotos da Fórmula 1. Jones abriu caminho para uma sequência de títulos que transformaria a escuderia em uma das mais importantes da modalidade nas décadas seguintes.
O australiano também se destacou pela regularidade e pela capacidade de disputar posições entre os principais nomes do grid, características que contribuíram para a campanha vencedora.
Com o título, entrou para um grupo restrito de pilotos australianos campeões mundiais. Antes dele, Jack Brabham havia conquistado três campeonatos, em 1959, 1960 e 1966.
Desde a vitória de Jones em 1980, nenhum outro australiano conseguiu levantar o troféu de campeão mundial da Fórmula 1. Atualmente, o grid conta com o piloto Oscar Piastri, australiano que corre pela McLaren e teve chances reais de título na temporada passada, mas perdeu a taça para o colega de equipe, o britânico Lando Norris.
Australiano também fez história em casa
Além da conquista do campeonato, Alan Jones deixou uma marca importante no automobilismo de seu país ao vencer o Grande Prêmio da Austrália de 1980. A corrida foi realizada no circuito de Calder Park, em Melbourne, quando a prova ainda não integrava o calendário oficial do Mundial de Fórmula 1.
Na ocasião, Jones conquistou a vitória diante do público australiano, resultado que permanece como a última conquista de um piloto do país em seu Grande Prêmio nacional. A etapa da Austrália só passou a fazer parte do campeonato mundial da Fórmula 1 em 1985, cinco anos depois daquela vitória.
O triunfo em Calder Park, assim, não entrou nas estatísticas oficiais de vitórias de Jones na categoria, mas permaneceu como uma das conquistas mais simbólicas de sua carreira.