Confira a situação da dupla BaVi após resultados da rodada na Série A

Os resultados dos principais concorrentes de Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória nesta quarta-feira, 4, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, movimentaram as disputas por uma vaga na Libertadores e na luta contra o rebaixamento para a Série B.

Com a derrota do Athletico-PR para o Vasco por 3 a 1 e o tropeço do Atlético-MG diante do Botafogo, o Esquadrão ganhou a oportunidade de ganhar posições na parte de cima da tabela. Enquanto isso, o Rubro-Negro Baiano viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir após o empate entre São Paulo e Corinthians.

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Bahia pode entrar no G-4

O Athletico-PR perdeu de virada para o Vasco, por 3 a 1, na Arena da Baixada. O resultado manteve o Furacão com 54 pontos, na quinta colocação, e impediu que a equipe avançasse na disputa por uma vaga direta na Libertadores.

O Atlético-MG, outro concorrente do Bahia, também não pontuou diante do Botafogo. Com isso, o time mineiro permaneceu com 50 pontos.

Atualmente com 53 pontos e na sexta posição, o Bahia pode ultrapassar Athletico-PR e Fluminense caso vença o Cruzeiro nesta quinta-feira, 5, no Mineirão. Se conquistar os três pontos, o Tricolor chegará a 56 e poderá assumir a quarta colocação, dependendo dos critérios de desempate e da situação dos demais concorrentes.

Vitória fica a um ponto da zona de rebaixamento

Na parte de baixo da tabela, os resultados também aumentaram a pressão sobre o Vitória. São Paulo e Corinthians empataram em 0 a 0, resultado que faz o time alvinegro chegar à 17ª colocação com 37 pontos, um a menos que o Leão da Barra.

Por sorte do Vitória, o Grêmio perdeu por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, e permaneceu com 37 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

O Rubro-Negro ainda entra em campo pela 34ª rodada. Na sexta-feira, 6, recebe o Fluminense, às 20h, no Barradão. Uma vitória pode ampliar a distância para a zona de rebaixamento e dar mais tranquilidade na reta final do campeonato.

Resultados da rodada nesta quarta-feira, 4