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Artilheiro tem expulsão inusitada e desfalca rival do Bahia na Série A

Time foi derrotado nesta quarta-feira, 4, e pode ser ultrapassado pelo Esquadrão na rodada

Gustavo Nascimento
Por
Lance da expulsão de Viveros contra o Vasco
Lance da expulsão de Viveros contra o Vasco - Foto: Reprodução | Premiere

O atacante Kevin Viveros foi expulso na derrota do Athletico-PR por 3 a 1 para o Vasco, nesta quarta-feira, 4, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 31 minutos do segundo tempo, o colombiano pisou no lateral Cuiabano durante uma disputa de bola e recebeu cartão vermelho direto.

O lance aconteceu quando o time paranaense já estava em desvantagem no placar. A expulsão deixou o Athletico com um jogador a menos na reta final da partida e aumentou a preocupação da equipe na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

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Viveros é um dos principais nomes do Furacão na temporada e lidera a artilharia do Brasileirão, com 21 gols. A suspensão automática tira o atacante do próximo compromisso da equipe na competição, contra o Flamengo.

O caso também poderá ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que pode aplicar uma punição adicional.

Athletico perde confronto e vê Bahia se aproximar

A derrota para o Vasco representa um tropeço importante para o Athletico na reta final do campeonato. Antes da partida, o clube paranaense ocupava a quinta colocação, com 54 pontos, empatado com o Fluminense, quarto colocado. O Esporte Clube Bahia aparecia logo atrás, em sexto lugar, com 53 pontos e um jogo a menos.

Com o resultado, o Furacão desperdiçou a oportunidade de pontuar e ganhar distância em relação ao Tricolor baiano. O Bahia enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira, 5, no Mineirão, e pode ultrapassar o rival paranaense em caso de triunfo.

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A disputa envolve a possibilidade de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

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Athletico-PR Kevin Viveros libertadores série a

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