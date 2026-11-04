DESFALQUE
Atleta do Bahia sofre problema médico e não enfrenta o Cruzeiro
Tricolor visita o time mineiro nesta quinta-feira, 5, no Mineirão
O Esporte Clube Bahia terá um desfalque no elenco para enfrentar o Cruzeiro, próximo adversário no Campeonato Brasileiro. De acordo com o Canal do Puco, o zagueiro Marco Moreno não viajou para Minas Gerais.
Segundo a informação, o defensor espanhol teve uma intoxicação alimentar e por isso acabou vetado. Com o desfalque de Moreno, a dupla de zaga tricolor deve ser formada por David Duarte e Kanu.
Além do zagueiro, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com Kauê Furquim e Léo Vieira. O jovem atacante está com a Seleção Brasileira Sub-17, enquanto o goleiro segue afastado em recuperação de uma lesão no joelho.
Willian José continua de fora
Embora esteja apto para entrar em campo, Willian José novamente não foi relacionado e por isso também não enfrenta o time mineiro.
O atacante já havia ficado de fora da partida contra o São Paulo, na última quarta-feira, 28, após publicar um vídeo de cunho xenofóbico.
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Cruzeiro x Bahia
O Bahia visita o Cruzeiro às 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 5, no Mineirão, em Belo Horizonte. O duelo é válido pela 34ª rodada do Brasileirão.
Marco Moreno | |