VÍDEO: Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção portuguesa

Siga o A TARDE no Google

O atacante Cristiano Ronaldo anunciou, nesta quinta-feira, 5, sua aposentadoria da seleção portuguesa. Aos 41 anos, o jogador comunicou a decisão por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, encerrando uma trajetória de 23 anos defendendo Portugal.

“Chegou o dia de devolver a camisa 7 da seleção de todos nós. Nunca senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de vestir, de defender e de levar comigo para estádios do mundo inteiro. Hoje chegou o momento de entregar ao futuro”, declarou o jogador.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cristiano Ronaldo estreou pela seleção portuguesa em agosto de 2003. Ao longo da carreira internacional, disputou 234 partidas, marcou 146 gols e distribuiu 46 assistências.

Capitão da equipe, o atacante conquistou três títulos com Portugal: a Eurocopa de 2016 e as edições de 2019 e 2025 da Liga das Nações. Ele também se tornou o maior artilheiro da história do futebol entre seleções masculinas.

Despedida de Cristiano Ronaldo

No pronunciamento, o jogador destacou a importância de representar Portugal e agradeceu aos companheiros de equipe, treinadores, funcionários, familiares e torcedores que fizeram parte de sua trajetória.

“Saio de cabeça erguida, com orgulho do caminho que fiz e com a consciência de que dei tudo o que tinha por Portugal. Mas nunca deixarei de ser um de vocês. Vou continuar sofrendo, vibrando e comemorando cada vitória de Portugal com o coração”, afirmou.

O atacante também ressaltou que o legado de sua passagem pela seleção vai além dos números e dos troféus.

“Passei a minha vida a trabalhar para ser o melhor jogador do mundo. Hoje percebo que a maior vitória foi ter merecido representar o melhor país do mundo”, declarou.

Ao encerrar o vídeo, Cristiano Ronaldo reforçou o vínculo com a camisa que vestiu durante mais de duas décadas: “A camisa 7 fica, o orgulho de ter vestido será meu para sempre. Portugal sempre estará em mim. Até sempre, Cristiano Ronaldo.”

Veja vídeo: