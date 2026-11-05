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VÍDEO: Cristiano Ronaldo anuncia aposentadoria da seleção portuguesa
Jogador estreou pela seleção portuguesa em agosto de 2003
O atacante Cristiano Ronaldo anunciou, nesta quinta-feira, 5, sua aposentadoria da seleção portuguesa. Aos 41 anos, o jogador comunicou a decisão por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, encerrando uma trajetória de 23 anos defendendo Portugal.
“Chegou o dia de devolver a camisa 7 da seleção de todos nós. Nunca senti como exclusivamente minha, mas durante 23 anos tive o privilégio e a responsabilidade de vestir, de defender e de levar comigo para estádios do mundo inteiro. Hoje chegou o momento de entregar ao futuro”, declarou o jogador.
Cristiano Ronaldo estreou pela seleção portuguesa em agosto de 2003. Ao longo da carreira internacional, disputou 234 partidas, marcou 146 gols e distribuiu 46 assistências.
Capitão da equipe, o atacante conquistou três títulos com Portugal: a Eurocopa de 2016 e as edições de 2019 e 2025 da Liga das Nações. Ele também se tornou o maior artilheiro da história do futebol entre seleções masculinas.
Despedida de Cristiano Ronaldo
No pronunciamento, o jogador destacou a importância de representar Portugal e agradeceu aos companheiros de equipe, treinadores, funcionários, familiares e torcedores que fizeram parte de sua trajetória.
“Saio de cabeça erguida, com orgulho do caminho que fiz e com a consciência de que dei tudo o que tinha por Portugal. Mas nunca deixarei de ser um de vocês. Vou continuar sofrendo, vibrando e comemorando cada vitória de Portugal com o coração”, afirmou.
O atacante também ressaltou que o legado de sua passagem pela seleção vai além dos números e dos troféus.
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“Passei a minha vida a trabalhar para ser o melhor jogador do mundo. Hoje percebo que a maior vitória foi ter merecido representar o melhor país do mundo”, declarou.
Ao encerrar o vídeo, Cristiano Ronaldo reforçou o vínculo com a camisa que vestiu durante mais de duas décadas: “A camisa 7 fica, o orgulho de ter vestido será meu para sempre. Portugal sempre estará em mim. Até sempre, Cristiano Ronaldo.”