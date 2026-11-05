Raphinha renova contrato e vira dono de maior salário do Barcelona

Um dos principais jogadores brasileiros da atualidade, o atacante Raphinha renovou seu contrato com o Barcelona. O clube espanhol anunciou, nesta quinta-feira, 5, a extensão do vínculo até junho de 2030.

Raphinha, de 29 anos, ainda apareceu em um vídeo com o presidente Joan Laporta, do Barça. "O futuro está em boas mãos", dizia o vídeo. O atacante da Seleção falou sobre a sensação de estar vivendo seus melhores dias na equipe.

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"É um sentimento de muito orgulho para mim e para a minha família. Só nós sabemos o que passamos desde que chegamos no clube até hoje. Me sinto muito orgulhoso por tudo que passei no clube. Espero ter mais anos, se possível, se minhas pernas permitirem que eu continue no mais alto nível por mais tempo. Quero encerrar minha carreira no clube, mas isso depende da minha condição física", disse Raphinha.

A renovação do contrato acontece em uma de suas melhores temporadas na carreira. Raphinha já marcou 17 gols em somente 12 jogos disputados ao longo da temporada. Ele ainda é o artilheiro isolado de LaLiga, com 15 gols.

Jantar de comemoração

De acordo com a ESPN, o novo contrato de Raphinha contará com aumento de salário, que agora é o maior do elenco junto ao de Lamine Yamal.

Ainda segundo a reportagem, haverá um jantar especial com o atacante, sua família e dirigentes do time catalão, nesta quinta-feira, 5, para comemorar a renovação.

Raphinha e Yamal agora são os atletas mais bem pagos do Barcelona - Foto: JOSEP LAGO | AFP

"Creio que todo jogador quer ser reconhecido pelos títulos. Meu objetivo é conquistar todos os títulos possíveis com essa camisa. Até agora, os números são positivos. Há um título que tenho como objetivo muito grande em conquistar, creio que os outros jogadores também. Estamos fazendo de tudo para conquistar. Mas não quero apenas este título. Até 2030 espero ganhar todos os títulos possíveis com essa camisa", projetou.