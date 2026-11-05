Estádio de final continental é elogiado após reforma de R$ 245 milhões

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O Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, passou por uma grande reforma para receber a final da Copa Sul-Americana neste ano. Atlético-MG e Boca Juniors decidem o título no dia 21 de novembro, às 19h30 de um sábado.

A ampla reforma, iniciada em janeiro de 2026, modernizou totalmente o estádio e o deixou com padrão de arena. A capacidade foi aumentada para 65 mil pessoas, além da implementação de um gramado híbrido e melhoria nas estruturas gerais.

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O investimento feito foi superior a 45 milhões de dólares, valor equivalente a cerca de R$ 245 milhões. O resultado final rendeu elogios de um ex-jogador do Boca.

Ex-Boca exalta estádio de grande final

Óscar Córdoba, que defendeu a Seleção Colombiana em duas Copa do Mundo, teceu uma série de elogios ao Metropolitano Roberto Meléndez. O ex-goleiro foi também campeão mundial pelo Boca Juniors e ainda soma duas taças da Copa Libertadores.

Córdoba destacou as mudanças realizadas no palco da final. “O Metropolitano de Barranquilla é o melhor estádio hoje da Colômbia”, afirmou o ex-atleta à ESPN.

Maior reforma da história

Inaugurado em 1986, o Metropolitano Roberto Meléndez passou por uma das maiores reformas de sua história. O projeto foi desenvolvido para modernizar as instalações, aumentar a capacidade e aproximar os torcedores do campo.

A mudança mais significativa foi justamente o rebaixamento do gramado em quatro metros, o que resultou, inclusive, na remoção da antiga pista de atletismo que ficava ao redor do gramado.

Com isso, a distância entre os torcedores e os jogadores diminuiu consideravelmente. Antes, a menor distância possível era de 27 metros. Agora, são somente sete metros.