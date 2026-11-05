Conheça os brasileiros que estão tentando chegar à Fórmula 1

Depois de quase uma década, o Brasil voltará a ter dois representantes no grid da Fórmula 1 neste domingo, 8. Gabriel Bortoleto, da Audi, e Rafael Câmara, que fará sua estreia pela Haas, disputarão o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos - mas enquanto os dois pilotos vivem momentos importantes na principal categoria do automobilismo mundial, toda uma nova geração de talentos brasileiros tenta construir o mesmo caminho nas competições de formação.

Entre os nomes que buscam uma oportunidade na elite estão filhos de personagens históricos da Fórmula 1, como Emmo Fittipaldi, herdeiro do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, e Fernando Barrichello, o Fefo, filho do ex-piloto Rubens Barrichello.

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A lista também inclui competidores que vêm conquistando espaço por resultados expressivos nas categorias de base, além de duas jovens pilotos que se destacam no automobilismo nacional e internacional.

Ao todo, nove brasileiros, com idades entre 15 e 21 anos, foram apontados por comentaristas da Globo como talentos para acompanhar nos próximos anos. Alguns já disputam a Fórmula 2 e a Fórmula 3, enquanto outros estão nos primeiros passos da transição do kart para os monopostos.

Emmo Fittipaldi tenta avançar na Fórmula 2

Filho do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, de 19 anos, Emmo está em sua primeira temporada na Fórmula 2, categoria imediatamente anterior à F1. O brasileiro estreou em 2026 pela AIX Racing, equipe que enfrenta dificuldades de desempenho e tornou mais complexa a adaptação do jovem e de seu companheiro, Cian Shields.

Com duas rodadas restantes, Fittipaldi ocupa a 18ª posição no campeonato, com 28 pontos. Seu melhor desempenho aconteceu na etapa de Madri, quando terminou a corrida sprint em segundo lugar e a prova principal na quinta colocação.

Emmo Fittipaldi - Foto: FIA

Antes de chegar à F2, o brasileiro já havia conquistado resultados importantes nas categorias inferiores. Em 2021, aos 14 anos, terminou o Campeonato Dinamarquês de Fórmula 4 na terceira posição.

Com a promoção de Rafael Câmara à Fórmula 1, Emmo deve permanecer na categoria por mais uma temporada, buscando evoluir e se aproximar de uma oportunidade no grid principal.

Gabriel Gomez estreará na Fórmula 3 por equipe de Lando Norris

Natural de Florianópolis, Gabriel Gomez, de 20 anos, está confirmado na Fórmula 3 de 2027. O brasileiro será piloto da LN4 Fusion, equipe fundada pelo campeão mundial Lando Norris, e foi o primeiro nome anunciado para o projeto.

Em 2026, Gomez disputou a Fórmula Regional Europeia (FRECA) pela Rodin Motorsport e encerrou o campeonato na 14ª posição, com 48 pontos. Apesar de não ter alcançado o pódio, conseguiu três quartos lugares ao longo da temporada.

O catarinense também acumula experiência nas Fórmulas 4 da Espanha e da Itália, tendo sido vice-campeão do campeonato italiano e da E4 Championship. Em 2025, conquistou o título da Formula Winter Series.

Gabriel Gomez - Foto: FIA

Fefo Barrichello busca evolução após temporada difícil

Filho do ex-piloto Rubens Barrichello, vice-campeão mundial de Fórmula 1, Fefo disputou sua segunda temporada na Fórmula 3 em 2026. Representando a AIX Racing, terminou o campeonato na 28ª colocação, com dois pontos conquistados na corrida sprint da Hungria.

O paulista havia estreado na categoria na última etapa de 2025, em Monza, na Itália, e permanece entre os nomes confirmados para o grid de 2027.

Fefo Barrichello - Foto: FIA

Sua trajetória inclui participações nas Fórmulas 4 do Brasil, da Espanha e dos Estados Unidos. Em 2024, também disputou a Euroformula Open, na qual conquistou uma vitória e cinco pódios.

Além das competições internacionais, Fefo dividiu a pista com o pai em setembro deste ano, durante uma etapa de endurance realizada em Brasília.

Pedro Clerot se destaca como um dos melhores estreantes da F3

Entre os brasileiros que já competem na Fórmula 3, Pedro Clerot, de 19 anos, apresentou um dos desempenhos mais expressivos de 2026. O brasiliense terminou sua temporada de estreia na sexta colocação do campeonato, com uma vitória e outros quatro pódios.

O resultado também o colocou como o terceiro melhor novato da categoria, além de encerrar o ano à frente dos companheiros de equipe Brando Badoer e Christian Ho. Clerot iniciou sua trajetória de destaque na Fórmula 4 Brasil, conquistando o título de 2022 com sete vitórias, quatro pole positions e 11 pódios.

Pedro Clerot - Foto: FIA

Depois, competiu nas categorias equivalentes da Espanha e dos Emirados Árabes Unidos, tornando-se o primeiro brasileiro a vencer uma prova da F4 espanhola.

Na Fórmula Regional Europeia, disputou duas temporadas e encerrou sua passagem, em 2025, com duas vitórias e sete pódios. O desempenho abriu caminho para a chegada à F3, onde permanecerá em 2027.

Pedro Lima dará novo passo na Europa aos 16 anos

Um dos mais jovens da lista, Pedro Lima já tem confirmada sua participação na Fórmula Regional Europeia na próxima temporada. A mudança acontecerá em apenas seu segundo ano competindo em monopostos.

O paulista começou a ganhar projeção na Fórmula 4 Brasil, quando se tornou, em 2025, o piloto mais jovem a vencer uma corrida da competição. Naquele ano, terminou o campeonato na terceira posição.

Pedro Lima - Foto: FIA

Em 2026, iniciou sua experiência no automobilismo europeu, participando da F4 Winter Series e dos campeonatos italiano e europeu de Fórmula 4. Na Itália, onde enfrentou um grid de 65 pilotos ao longo da temporada, encerrou o campeonato na 32ª colocação, tendo um nono lugar como melhor resultado.

Rafaela Ferreira representa o Brasil na F1 Academy

Natural de Santa Catarina, Rafaela Ferreira, de 21 anos, construiu um marco importante no automobilismo brasileiro ao se tornar, em 2024, a primeira mulher a vencer uma corrida da Fórmula 4 Brasil.

As conquistas aconteceram nas etapas de Buenos Aires, na Argentina, e Mogi Guaçu, em São Paulo. Atualmente, a brasileira disputa sua segunda temporada na F1 Academy, categoria criada pela Fórmula 1 para ampliar as oportunidades de desenvolvimento de mulheres no automobilismo.

Rafaela Ferreira - Foto: FIA

Com apoio da Racing Bulls, Rafaela alcançou seus melhores resultados em 2026 nas etapas da China e do Canadá, ambas encerradas na quarta colocação. A piloto também tem prevista sua estreia na NASCAR Brasil ainda nesta temporada, ampliando a experiência em diferentes tipos de competição.

Heitor Dall'Agnol mira vaga na Fórmula 3

Campeão da Fórmula 4 Brasil em 2025, Heitor Dall'Agnol, de 17 anos, deu continuidade à carreira na Europa e atualmente representa a Palou Motorsport na Eurocup-3. O gaúcho conquistou sua primeira vitória na categoria durante a etapa de Hungaroring, na Hungria, e acumula sete pódios ao longo da temporada.

Os resultados também contribuíram para o título de construtores da equipe, e com a experiência adquirida no campeonato europeu, Dall'Agnol pretende disputar a Fórmula 3 em 2027, embora ainda não tenha uma vaga oficialmente confirmada.

Heitor Dall'Agnol - Foto: FIA

Vicky Farfus avança do kart para os monopostos

A curitibana Vicky Farfus, de 15 anos, está entre as promessas mais jovens do automobilismo nacional. Em 2025, tornou-se a primeira mulher a terminar entre os cinco melhores colocados da Copa do Mundo de Kart da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Neste ano, passou a disputar a Ginetta Junior Championship, competição de formação que serve como etapa de transição entre o kart e categorias de maior porte.

Vicky Farfus - Foto: FIA

O campeonato já recebeu pilotos que posteriormente chegaram à Fórmula 1, como Lando Norris e Isack Hadjar. Vicky também está confirmada para participar do grid da Fórmula 4 Brasil durante o fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, avançando em sua adaptação aos monopostos.

Dudu Salamonde prepara estreia na Fórmula 4

Outro representante da nova geração, Dudu Salamonde, de 15 anos, encerrou recentemente sua trajetória no kart, modalidade em que começou a competir aos oito anos. O paulista acumulou cinco títulos estaduais e conquistou um Campeonato Brasileiro na categoria Rotax Júnior Max.

Atualmente, conta com suporte da Minardi, marca italiana que manteve uma equipe na Fórmula 1 entre 1985 e 2005. O objetivo para 2027 é disputar a Fórmula 4 italiana, mas o piloto ainda trabalha para definir sua próxima equipe. A expectativa é concluir as negociações até meados de novembro.

Como parte da preparação, Salamonde realizou atividades em circuitos brasileiros, como Interlagos e Velocitta, além de testes na pista de Varano, na Itália.

Dudu Salamonde - Foto: FIA

Brasil busca ampliar presença na Fórmula 1

Entre os nove nomes observados, alguns já estão próximos da Fórmula 1, especialmente os que disputam a Fórmula 2 e a Fórmula 3. Outros ainda percorrem as etapas iniciais da carreira, buscando experiência e resultados para avançar no automobilismo europeu.

Ainda que não exista garantia de que qualquer um desses jovens chegará à categoria principal, os resultados obtidos nas competições de formação mostram que o país mantém representantes em diferentes estágios do caminho até a Fórmula 1 - e o sucesso de dois deles na maior disputa do automobilismo mundial é prova disso.