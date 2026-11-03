Rafa Câmara tem estreia na Fórmula 1 confirmada para o GP do Brasil

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O piloto brasileiro e nordestino Rafael Câmara, recém contratado pela Haas, teve sua estreia na Fórmula 1 confirmada para o GP de São Paulo, que acontece neste domingo, 8, em Interlagos.

Rafa Câmara, como é popularmente conhecido, foi contratado pela escuderia para a temporada 2027, porém sua estreia foi antecipada para a prova de Interlagos após a saída do piloto francês Esteban Ocon.

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Além da corrida no Brasil, o piloto de 21 anos também estará guiando o monoposto no GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, que acontece no dia 22 de novembro.

Repaginação na equipe abriu oportunidade

Inicialmente, a estreia de Rafa Câmara estava prevista para acontecer somente em 2027, porém, após uma sequência de mudanças internas que aconteceram na Haas, a vaga foi aberta.

O primeiro movimento aconteceu quando o então piloto titular, Esteban Ocon, foi afastado das atividades da escuderia durante o GP da Cidade do México, no último fim de semana, em meio a problemas internos.

Para substituí-lo nesta etapa, a Haas convocou o piloto japonês Ryo Hirakawa, que terminou a prova em décimo, e somou um ponto.

Ryo Hirakawa, piloto substituto da Haas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Por que Rafael Câmara foi escolhido pela Haas?

Mesmo com o piloto japonês fazendo uma boa performance de estreia, ele não vai estar disponível para o GP de São Paulo, visto que ele possui um compromisso com a Toyota, sua escuderia principal Mundial de Endurance (WEC).

Com o conflito de calendário, a Haas precisou encontrar outra alternativa para o carro de Ocon e optou por antecipar a chegada de Câmara.

Promoção acontece em momento crucial da carreira do piloto

A promoção de Rafa Câmara acontece em um momento importante na carreira do piloto, que atualmente lidera a Fórmula 2 e ainda disputa o título da categoria.

Visando o título da F2, Câmara deve estar presente em somente duas etapas correndo pela Haas esse ano: São Paulo e Las Vegas.

Chegada de Rafa Câmara na Fórmula 1

Câmara também será o 34º brasileiro a disputar uma corrida da principal categoria do automobilismo mundial.

Sua chegada ao grid acontece em um momento de retomada da presença do país na F1, já que Gabriel Bortoleto também está no campeonato, pela Audi.

Em 2027, os dois devem formar a dupla brasileira na categoria, algo que não acontece desde 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr competiam por Williams e Sauber, respectivamente.