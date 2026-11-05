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BRASILEIRÃO 2026

STJD adia julgamento e artilheiro do Cruzeiro enfrenta o Bahia

Julgamento de Kaio Jorge foi adiado após problemas técnicos durante sessão do STJD

Téo Mazzoni
Por
Julgamento de Kaio Jorge foi adiado após problemas técnicos
Julgamento de Kaio Jorge foi adiado após problemas técnicos - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O atacante Kaio Jorge estará à disposição do Cruzeiro para o duelo contra o Esporte Clube Bahia, nesta quinta-feira, 5, às 21h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

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    Kaio Jorge foi denunciado pelo STJD por provocações ao Atlético-MG e pode ser suspenso às vésperas do confronto com o Esquadrão, pela 34ª rodada do Brasileirão |

Julgamento de Kaio Jorge é adiado pelo STJD

O artilheiro cruzeirense havia sido denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão de atos praticados durante o clássico contra o Atlético-MG. O jogador foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

O julgamento estava inicialmente marcado para esta quinta-feira, às 14h. No entanto, a sessão foi adiada e, com isso, Kaio Jorge poderá enfrentar o Bahia pela Série A do Brasileirão.

Apenas três dos casos previstos na pauta foram julgados. O andamento da sessão foi prejudicado por problemas técnicos, provocados por constantes quedas de energia após um temporal que atingiu uma cidade do sul de Minas Gerais.

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Além disso, nos períodos em que a sessão pôde ser retomada, os depoimentos de jogadores, dirigentes e outras testemunhas envolvidos nos processos anteriores acabaram prolongando os trabalhos.

Diante desse cenário, a presidência da 4ª Comissão Disciplinar do STJD decidiu adiar o julgamento do atacante. O caso será retomado excepcionalmente em sessão virtual nesta sexta-feira, 6, a partir das 10h.

Atacante foi denunciado por provocar torcida do Atlético-MG

Kaio Jorge foi denunciado por provocar a torcida adversária, com o lançamento de grãos no gramado da Arena MRV após o término da partida, conforme descrito no documento da denúncia. Durante o episódio, o atacante também fez um gesto pedindo que os torcedores atleticanos ficassem calados e outro insinuando que o Atlético-MG era "minúsculo".

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