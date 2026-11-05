BRASILEIRÃO 2026
STJD adia julgamento e artilheiro do Cruzeiro enfrenta o Bahia
Julgamento de Kaio Jorge foi adiado após problemas técnicos durante sessão do STJD
O atacante Kaio Jorge estará à disposição do Cruzeiro para o duelo contra o Esporte Clube Bahia, nesta quinta-feira, 5, às 21h30, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).
| | Kaio Jorge foi denunciado pelo STJD por provocações ao Atlético-MG e pode ser suspenso às vésperas do confronto com o Esquadrão, pela 34ª rodada do Brasileirão |
Julgamento de Kaio Jorge é adiado pelo STJD
O artilheiro cruzeirense havia sido denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão de atos praticados durante o clássico contra o Atlético-MG. O jogador foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".
O julgamento estava inicialmente marcado para esta quinta-feira, às 14h. No entanto, a sessão foi adiada e, com isso, Kaio Jorge poderá enfrentar o Bahia pela Série A do Brasileirão.
Apenas três dos casos previstos na pauta foram julgados. O andamento da sessão foi prejudicado por problemas técnicos, provocados por constantes quedas de energia após um temporal que atingiu uma cidade do sul de Minas Gerais.
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Além disso, nos períodos em que a sessão pôde ser retomada, os depoimentos de jogadores, dirigentes e outras testemunhas envolvidos nos processos anteriores acabaram prolongando os trabalhos.
Diante desse cenário, a presidência da 4ª Comissão Disciplinar do STJD decidiu adiar o julgamento do atacante. O caso será retomado excepcionalmente em sessão virtual nesta sexta-feira, 6, a partir das 10h.
Atacante foi denunciado por provocar torcida do Atlético-MG
Kaio Jorge foi denunciado por provocar a torcida adversária, com o lançamento de grãos no gramado da Arena MRV após o término da partida, conforme descrito no documento da denúncia. Durante o episódio, o atacante também fez um gesto pedindo que os torcedores atleticanos ficassem calados e outro insinuando que o Atlético-MG era "minúsculo".