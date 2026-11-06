BRASILEIRÃO 2026
Bahia tem desempenho de Z-4 contra rivais diretos pela Libertadores
Tricolor somou apenas uma vitória em dez jogos contra os cinco primeiros colocados da Série A
Após a derrota para o Cruzeiro, nesta quinta-feira, 5, o Esporte Clube Bahia alcançou uma marca negativa na atual edição do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Bahia encerrou seus confrontos contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Athletico-PR, equipes que ocupam as cinco primeiras posições da tabela e disputam vaga direta na Libertadores de 2027, com apenas uma vitória, dois empates e sete derrotas.
Dessa forma, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni registra o quarto pior aproveitamento diante desse grupo de adversários, ficando à frente apenas de Chapecoense, Vitória e Remo, equipes que ocupam as últimas posições do Brasileirão.
De acordo com dados do perfil EC Bahia Números, no X (antigo Twitter), o Tricolor soma apenas 17% de aproveitamento contra essas equipes.
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Athletico-PR foi a única equipe do G-5 derrotada pelo Bahia
O único triunfo da equipe de Rogério Ceni foi conquistado diante do Athletico-PR, no primeiro turno. No returno, porém, o time paranaense levou a melhor. Os outros dois pontos vieram dos empates contra o Fluminense, único integrante do atual G-5 que não conseguiu derrotar o Bahia nesta edição do campeonato.
Já diante de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, o Tricolor foi derrotado tanto no primeiro quanto no segundo turno. Ao todo, foram uma vitória, dois empates e sete derrotas nos dez confrontos contra os cinco primeiros colocados.
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Bahia segue na sexta posição e tenta voltar ao G-4
Após a derrota para o Cruzeiro, o Bahia permaneceu na 6ª posição do Brasileirão, com 53 pontos, apenas um atrás do Fluminense, primeiro clube dentro do G-4, zona que garante vaga direta na Libertadores de 2027. No entanto, a equipe carioca ainda entrará em campo nesta rodada, podendo ampliar a vantagem.?
Quando será o próximo jogo do Bahia?
O Bahia só voltará a campo no dia 18 de novembro, após a pausa para a Data Fifa. Na ocasião, o Tricolor enfrentará o Grêmio, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.