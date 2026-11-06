Ex-artilheiro da Copinha pelo Bahia é anunciado pelo Galícia

O Galícia confirmou a contratação do atacante Geovane Itinga, de 28 anos, para a disputa do Campeonato Baiano de 2027. Revelado pelo Esporte Clube Bahia, o jogador chega ao Granadeiro com um currículo que inclui destaque nas categorias de base, artilharia da Copa São Paulo de Futebol Júnior e convocações para as seleções brasileiras de base.

Confira:

Geovane ganhou projeção nacional em 2016, quando terminou como artilheiro da Copinha, com oito gols marcados. Ao longo da carreira profissional, acumulou passagens por diferentes equipes do futebol brasileiro, como Brusque-SC, Figueirense-SC, Juventus de Jaraguá-SC, Pelotas-RS, Moto Club-MA, Jacuipense-BA e Nacional-SP, além do próprio Bahia.



Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Geovane Itinga teve passagem pelo profissional do Bahia

Pivete de Aço, Geovane Itinga construiu boa parte de sua formação no Esquadrão. O atacante percorreu diferentes categorias da base tricolor, do Sub-17 ao Sub-23, e permaneceu vinculado ao clube entre 2014 e 2021.



Durante esse período, o jogador também acumulou empréstimos para outras equipes, até deixar definitivamente o Bahia e seguir para o Camboriú-SC.



Pelo time profissional, Geovane teve poucas oportunidades. Foram seis partidas com a camisa tricolor, sendo três em 2016 e outras três em 2018. Na segunda passagem pela equipe principal, integrou o elenco que conquistou o Campeonato Baiano daquela temporada.



Apesar de fazer parte do grupo campeão estadual, o atacante não conseguiu registrar gols ou assistências em suas participações pelo profissional do Esquadrão.

1 de 3 | Foto: Divulgação / EC Bahia

2 de 3 | Foto: Divulgação / EC Bahia

3 de 3 | Foto: Divulgação / EC Bahia

Baianão 2027 tem início previsto para janeiro

A chegada de Geovane Itinga ao Galícia acontece às vésperas de mais uma edição do Campeonato Baiano. Com dez clubes confirmados na disputa, o Baianão de 2027 tem início previsto para os dias 9 e 10 de janeiro.



A decisão do estadual está programada para 7 de março, com possibilidade de adiamento para o dia 8. O formato de disputa será mantido, sem alterações em relação ao regulamento, com três etapas.



Na primeira fase, as equipes se enfrentam em sistema de pontos corridos, totalizando nove rodadas. Ao fim dessa etapa, os quatro melhores colocados avançam às semifinais, disputadas em jogo único: o primeiro enfrenta o quarto, enquanto o segundo encara o terceiro.



A decisão do título também será realizada em partida única. O mando de campo ficará com a equipe que apresentar a melhor campanha ao longo da competição.

Veja os dez clubes que disputarão o Baianão 2027

Além do Galícia, que contará com Geovane Itinga em seu elenco, outras nove equipes estarão na disputa pelo título estadual: Bahia, Vitória, Barcelona de Ilhéus, Fluminense de Feira, Jacuipense, Jequié, Juazeirense, Porto e SSA FC.