Elenco do Vitória recebe salários e terá bicho se vencer o Fluminense

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O elenco do Esporte Clube Vitória vai terminar o Brasileirão com os vencimentos em dia. Segundo o Canto Rubro-Negro, a diretoria do clube baiano pagou, nesta tarde de sexta-feira, 6, os salários e direitos de imagem do mês de outubro.

Ainda de acordo com a informação, também foi prometida uma premiação para caso de vitória sobre o Fluminense. Se os três pontos forem conquistados no Barradão, o chamado 'bicho' será pago aos jogadores ainda nesta noite.

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Como o Campeonato Brasileiro está marcado para ser encerrado no dia 2 de dezembro, antes do próximo vencimento das remunerações, o plantel do Vitória vai jogar as últimas cinco rodadas sem nenhum tipo de atraso nos pagamentos.

Casa cheia

Outra boa notícia é a forte presença da torcida nas arquibancadas. De acordo com o Rubro-Negro, 25 mil pessoas fizeram o check-in que garante lugar no estádio.

A expectativa é que o Estádio Manoel Barradas receba, nesta noite, seu maior público dos últimos dois meses.

Vitória x Fluminense

Com os salários em dia, o Vitória recebe o Fluminense às 20h desta sexta-feira, em duelo válido pela 34ª rodada do Brasileirão Série A.