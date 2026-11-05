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Rival do Vitória contra o Z-4 confirma desfalque até o fim de 2026
Atleta sofreu uma lesão no joelho e deve ficar fora dos próximos compromissos da equipe na Série A
O Corinthians confirmou nesta quinta-feira, 5, a lesão do meio-campista Rodrigo Garro, um dos protagonistas da equipe. O jogador saiu de campo ainda no primeiro tempo no clássico contra o São Paulo, na última quarta-feira, 4, e deve ficar de fora dos próximos compromissos do Timão até o fim da temporada.
“O meio-campista Rodrigo Garro foi submetido a uma ressonância magnética após sofrer um trauma seguido de entorse no joelho direito no clássico entre Corinthians e São Paulo, na última quarta (04), na Vila Belmiro. O exame identificou um estiramento no ligamento colateral medial do atleta”, informou o clube.
A lesão do meia argentino preocupa o Corinthians, que está na zona de rebaixamento com 37 pontos, um a menos que o Esporte Clube Vitória, que ocupa a 15ª colocação do Brasileirão.
O Leão ainda entra em campo na rodada, recebendo o Fluminense no Barradão nesta sexta-feira, 6, às 20h.
Confira a sequência das equipes até o final do Brasileirão
Corinthians
- 35ª rodada – Corinthians x Botafogo
- 36ª rodada – Atlético-MG x Corinthians
- 37ª rodada – Corinthians x Grêmio
- 38ª rodada – Remo x Corinthians
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Vitória
- 34ª rodada – Vitória x Fluminense
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- 36ª rodada – Internacional x Vitória
- 37ª rodada – Vitória x Santos
- 38ª rodada – Vasco x Vitória