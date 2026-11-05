Brasileiros brilham em vitória de time inglês na Europa League

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Os brasileiros Rayan e Evanilson brilharam na vitória de virada do Bournemouth por 3 a 1 sobre o Sparta Praga, nesta quinta-feira, 5, na quarta rodada da fase de liga da Europa League. Ambos os jogadores começaram a partida no banco de reservas e entraram no segundo tempo, sendo decisivos ao marcar os dois gols que deram a vitória ao time inglês.

Com o resultado positivo, o Bournemouth chegou a quatro vitórias na competição, tendo um aproveitamento de 100%. O clube lidera a primeira fase com 12 pontos.

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Dupla brasileira em boa fase

Rayan já marcou cinco gols em 15 jogos disputados, mesmo número que ele alcançou na última temporada, sua primeira no futebol europeu.

Por sua vez, Evanilson atuou em 13 jogos e balançou as redes seis vezes, igualando o número de gols marcados ao longo de 38 jogos na última temporada. Além disso, o camisa 9 já distribuiu cinco assistências na temporada, uma delas para Rayan na partida desta quinta-feira.