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Brasileiros brilham em vitória de time inglês na Europa League

Jogadores saíram do banco e decidiram a partida com gols na segunda etapa

Gustavo Nascimento
Por
Evanilson comemora gol pelo Bournemouth na Europa League
Evanilson comemora gol pelo Bournemouth na Europa League - Foto: Michal Cizek | AFP

Os brasileiros Rayan e Evanilson brilharam na vitória de virada do Bournemouth por 3 a 1 sobre o Sparta Praga, nesta quinta-feira, 5, na quarta rodada da fase de liga da Europa League. Ambos os jogadores começaram a partida no banco de reservas e entraram no segundo tempo, sendo decisivos ao marcar os dois gols que deram a vitória ao time inglês.

Com o resultado positivo, o Bournemouth chegou a quatro vitórias na competição, tendo um aproveitamento de 100%. O clube lidera a primeira fase com 12 pontos.

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Dupla brasileira em boa fase

Rayan já marcou cinco gols em 15 jogos disputados, mesmo número que ele alcançou na última temporada, sua primeira no futebol europeu.

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Por sua vez, Evanilson atuou em 13 jogos e balançou as redes seis vezes, igualando o número de gols marcados ao longo de 38 jogos na última temporada. Além disso, o camisa 9 já distribuiu cinco assistências na temporada, uma delas para Rayan na partida desta quinta-feira.

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Tags

Bournemouth Europa League Evanilson Rayan

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