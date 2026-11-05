Clube da Série A tem plano de R$ 300 milhões para estádio tradicional

A reforma do Estádio Manoel Schwartz, na sede histórica do Fluminense, nas Laranjeiras, será tema de uma audiência pública convocada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro.



O encontro vai discutir o projeto de modernização da estrutura tricolor, que prevê a arrecadação de até R$ 300 milhões por meio da venda do potencial construtivo do clube. Os recursos também serão destinados a intervenções nos centros de treinamento Carlos Castilho e Vale das Laranjeiras, em Xerém.



A audiência está marcada para terça-feira, 10, às 10h, no Salão Nobre do Fluminense. A iniciativa pretende reunir representantes do clube, associações de moradores, vereadores e integrantes da sociedade civil para debater o projeto de lei que autoriza a criação da Operação Urbana Consorciada (OUC) de Laranjeiras.



A convocação foi feita pelo presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlo Caiado, autor da proposta. Também participarão os vereadores Pedro Duarte, Zico, Átila Nunes, Felipe Boró e Fernando Armelau, integrantes das Comissões Permanentes de Assuntos Urbanos e de Esportes, Lazer e Eventos.



"Agora a gente dá um passo importante, de ajudar o Fluminense, que tem uma história muito importante para a nossa cidade. E, estrategicamente, esse projeto de lei que foi apresentado transfere o potencial construtivo para que seja viabilizada a modernização de Laranjeiras, que tem um impacto muito importante em sua localização, assim como o Centro de Treinamento, que tem um alcance social muito relevante, principalmente para a Cidade de Deus", disse Caiado em novembro de 2025.

Entenda como funciona o projeto de potencial construtivo do Fluminense

A proposta permite que o Fluminense transfira a terceiros o direito de construir acima do limite permitido em determinadas áreas de seu terreno. Os compradores poderão utilizar esse potencial em empreendimentos imobiliários de outras regiões da cidade, desde que respeitem as regras estabelecidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro.



Na prática, o investidor adquire a possibilidade de ampliar uma construção, enquanto o clube recebe recursos financeiros para custear as intervenções previstas no planejamento. O mecanismo faz parte da Operação Urbana Consorciada e já foi utilizado pelo Vasco para viabilizar obras em São Januário.



No caso do Fluminense, a expectativa é arrecadar entre R$ 200 milhões e R$ 300 milhões. O projeto estabelece um prazo de 120 meses, equivalente a dez anos, para a conclusão das intervenções, a partir da publicação da lei.



A área total disponível para a transferência de potencial construtivo é de 103 mil metros quadrados, com a maior parte das áreas receptoras concentrada na Zona Oeste do Rio de Janeiro.





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Reforma do Estádio das Laranjeiras prevê arquibancadas recuperadas

Um dos principais pontos do projeto é a revitalização do Estádio Manoel Schwartz, localizado na sede histórica do Fluminense. O planejamento prevê a recuperação das arquibancadas, com capacidade total para 6.300 torcedores, distribuídos entre os setores inferiores e superiores. Também está prevista a construção de um novo setor coberto, com espaço para outras 700 pessoas.



A estrutura do campo também deverá passar por mudanças, incluindo a implantação de gramado sintético e sistemas de irrigação e drenagem. A definição do tipo de gramado, entretanto, ficará para uma etapa posterior, conforme o andamento das obras.



As intervenções também contemplam o CT Carlos Castilho, localizado na Zona Oeste da capital fluminense. Entre as melhorias planejadas estão a modernização das instalações, a conclusão da estrutura de hotelaria e a ampliação do terreno, que atualmente possui 33 mil metros quadrados.



Para viabilizar a expansão, o Fluminense pretende adquirir imóveis vizinhos ao centro de treinamento. A iniciativa permitirá a construção de novos campos e estruturas de apoio, além de melhorias nos espaços destinados à hotelaria e à administração.

Veja imagens do estádio das Laranjeiras:

1 de 4 Projeto prevê arrecadação de até R$ 300 milhões para modernizar o estádio das Laranjeiras | Foto: Mailson Santana/FFC

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3 de 4 | Foto: Reprodução / Fluminense

4 de 4 | Foto: Reprodução / Fluminense

Fluminense planeja aproximar categorias de base do profissional

Outro objetivo do projeto é ampliar a integração entre as categorias de formação e o elenco profissional. Atualmente, o time sub-20 realiza suas atividades em Xerém, mas a proposta prevê a transferência dos treinamentos para o CT Carlos Castilho após a conclusão das obras.



A mudança busca aproximar os jovens jogadores do ambiente profissional e facilitar a integração entre as equipes do clube. O CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, também está incluído no planejamento de modernização.



Após a audiência pública, o projeto de lei seguirá para as etapas de deliberação e votação na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.