Vitória tem grande tabu como aliado para partida contra o Fluminense

O Esporte Clube Vitória entra em campo nesta sexta-feira, 6, às 20h, no Barradão, em Salvador, para enfrentar o Fluminense como um grande tabu como aliado para o confronto: dos últimos cinco jogos entre as equipes, o time carioca venceu somente um.

Esses números mostram que o Vitória vem sendo uma pedra no sapato do Fluminense, visto que, das cinco partidas, duas o Vitória ganhou, duas terminaram em empate e uma o Fluminense venceu.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja o retrospecto de Vitória e Fluminense

Fluminense 0 x 1 Vitória – 2024;

Vitória 2 x 1 Fluminense – 2024;

Fluminense 1 x 1 Vitória – 2025;

Vitória 0 x 1 Fluminense – 2025;

Fluminense 2 x 2 Vitória – 2026.

No total, o Leão da Barra conquistou oito dos 15 pontos disputados entre as equipes, resultando em um aproveitamento de 53,33%.

Vitória e Fluminense - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Marco acontece desde o retorno do Vitória a Série A

Esse tabu recente vem acompanhando o Vitória desde seu retorno à elite do futebol brasileiro, em 2024. Vale ressaltar que foi nesse ano em questão que o Rubro-Negro conquistou seus dois triunfos.

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2024, Vitória visitou o Fluminense no Maracanã logo após a demissão do então treinador, Fernando Diniz, ser demitido. O gol que resultou nos três pontos do Leão saiu dos pés de Janderson, nos acréscimos do segundo tempo.

Uma coincidência é válida a ser trazida à tona, visto que, com a então demissão de Fernando Diniz, o treinador do Clube das Laranjeiras foi Marcão, técnico que vai comandar o Fluminense nesta sexta-feira, 6.

1 de 2 Vitória x Fluminense em 2024 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

2 de 2 Vitória x Fluminense em 2024 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Já no segundo turno, no Barradão, o Vitória voltou a somar três pontos em cima do Fluminense superando o clube carioca nos acréscimos. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1 quando Alerrandro marcou de pênalti para alegria da torcida Rubro-Negra.

1 de 2 Vitória e Fluminense no segundo turno do Brasileirão 2024 | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

2 de 2 Vitória e Fluminense no segundo turno do Brasileirão 2024 | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vale ressaltar que, por muito pouco o Leão da Barra não conseguiu mais três pontos contra o Fluminense no primeiro turno do Brasileirão de 2026, visto que, até os últimos minutos do confronto, o Vitória ganhava a partida por 2 a 1. Porém, Kevin Serna tinha outros planos e empatou a partida nos últimos minutos.

1 de 3 Vitória x Fluminense em 2026 | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

2 de 3 Vitória x Fluminense em 2026 | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

3 de 3 Vitória x Fluminense em 2026 | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Veja as escalações de Vitória e Fluminense

Vitória : Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renê. Técnico : Jair Ventura.

: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renê. : Jair Ventura. Fluminense : Fábio; Guga, Igor Rabello, Thiago Silva e Renê; Hércules e Nonato; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; Hulk. Técnico : Marcão.

Onde assistir Vitória x Fluminense