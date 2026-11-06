ESPORTES
Vitória tem grande tabu como aliado para partida contra o Fluminense
Clube carioca perdeu cerca de 70% dos pontos disputados com o Rubro-Negro
O Esporte Clube Vitória entra em campo nesta sexta-feira, 6, às 20h, no Barradão, em Salvador, para enfrentar o Fluminense como um grande tabu como aliado para o confronto: dos últimos cinco jogos entre as equipes, o time carioca venceu somente um.
Esses números mostram que o Vitória vem sendo uma pedra no sapato do Fluminense, visto que, das cinco partidas, duas o Vitória ganhou, duas terminaram em empate e uma o Fluminense venceu.
Veja o retrospecto de Vitória e Fluminense
- Fluminense 0 x 1 Vitória – 2024;
- Vitória 2 x 1 Fluminense – 2024;
- Fluminense 1 x 1 Vitória – 2025;
- Vitória 0 x 1 Fluminense – 2025;
- Fluminense 2 x 2 Vitória – 2026.
No total, o Leão da Barra conquistou oito dos 15 pontos disputados entre as equipes, resultando em um aproveitamento de 53,33%.
Marco acontece desde o retorno do Vitória a Série A
Esse tabu recente vem acompanhando o Vitória desde seu retorno à elite do futebol brasileiro, em 2024. Vale ressaltar que foi nesse ano em questão que o Rubro-Negro conquistou seus dois triunfos.
No primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2024, Vitória visitou o Fluminense no Maracanã logo após a demissão do então treinador, Fernando Diniz, ser demitido. O gol que resultou nos três pontos do Leão saiu dos pés de Janderson, nos acréscimos do segundo tempo.
Uma coincidência é válida a ser trazida à tona, visto que, com a então demissão de Fernando Diniz, o treinador do Clube das Laranjeiras foi Marcão, técnico que vai comandar o Fluminense nesta sexta-feira, 6.
Vitória x Fluminense em 2024 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro | Vitória x Fluminense em 2024 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro |
Já no segundo turno, no Barradão, o Vitória voltou a somar três pontos em cima do Fluminense superando o clube carioca nos acréscimos. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1 quando Alerrandro marcou de pênalti para alegria da torcida Rubro-Negra.
Vitória e Fluminense no segundo turno do Brasileirão 2024 | Vitória e Fluminense no segundo turno do Brasileirão 2024 |
Vale ressaltar que, por muito pouco o Leão da Barra não conseguiu mais três pontos contra o Fluminense no primeiro turno do Brasileirão de 2026, visto que, até os últimos minutos do confronto, o Vitória ganhava a partida por 2 a 1. Porém, Kevin Serna tinha outros planos e empatou a partida nos últimos minutos.
Vitória x Fluminense em 2026 | Vitória x Fluminense em 2026 | Vitória x Fluminense em 2026 |
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Veja as escalações de Vitória e Fluminense
- Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renê. Técnico: Jair Ventura.
- Fluminense: Fábio; Guga, Igor Rabello, Thiago Silva e Renê; Hércules e Nonato; Canobbio, Lucho Acosta e Savarino; Hulk. Técnico: Marcão.
Onde assistir Vitória x Fluminense
- Premiere (Pay-per-view);
- Sportv (TV fechada).