Clube da Série B dispensa 19 jogadores após acesso no Brasileirão

O Santa Cruz conseguiu o tão sonhado acesso à Série B - e quer chegar lá sem o time que o levou à segunda divisão. O clube deu início à reformulação do elenco para a temporada de 2027 e anunciou, na noite desta quinta-feira, 5, a saída de 19 jogadores que tiveram seus contratos encerrados em outubro.

Entre os nomes estão atletas que participaram da campanha na Série C, como Eron, Alex Ruan e Edson Miranda, além do volante Andrey, ex-promessa do Vasco. A relação divulgada pela diretoria reúne jogadores que perderam espaço ao longo da temporada, reservas e atletas que chegaram a participar como titulares da fase decisiva da Terceira Divisão.

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A medida faz parte da reorganização do departamento de futebol para o retorno à Série B, e em comunicado publicado nas redes sociais, o Santa Cruz agradeceu aos profissionais pela participação na campanha do acesso.

"O Santa Cruz Futebol Clube agradece aos atletas que defenderam a camisa coral em 2026 e contribuíram para a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Com contratos encerrados, os jogadores não seguem no elenco para a temporada de 2027. O clube deseja a todos sucesso na sequência de suas carreiras", escreveu o Tricolor.

Jogadores que participaram do acesso estão entre as saídas

Dos 19 atletas anunciados, quatro chegaram a atuar como titulares em algum momento do quadrangular decisivo da Série C: o lateral-esquerdo Alex Ruan, o zagueiro Edson Miranda, o volante Silva e o centroavante Eron.

Apesar de terem recebido oportunidades na fase que garantiu o acesso, os jogadores não tiveram seus vínculos renovados para a próxima temporada.

Já o atacante Alex Sandro, contratado para reforçar a equipe na reta final da competição, encerrou sua passagem pelo Arruda sem disputar uma única partida oficial com a camisa coral.

O volante Andrey também está entre os desligados. Revelado pelo Vasco e tratado como uma promessa durante o início da carreira, o jogador de 28 anos chegou ao Santa Cruz no começo de 2026 em busca de recuperação profissional, mas não conseguiu se firmar na equipe.

Ao todo, Andrey disputou apenas 12 partidas na temporada, sendo quatro como titular, todas pelo Campeonato Pernambucano. Sem conquistar espaço no time durante a Série C, o volante encerrou sua passagem pelo clube após uma temporada.

Santa Cruz ainda deve anunciar novas saídas

A lista divulgada nesta quinta-feira não representa o encerramento da reformulação do elenco. O comunicado contempla exclusivamente os jogadores cujos contratos chegaram ao fim em outubro.

A diretoria ainda deverá definir a situação dos atletas com vínculos previstos para terminar em novembro e dezembro, o que pode ampliar o número de desligamentos antes do início de 2027.

Entre os jogadores com futuro indefinido estão os zagueiros Eurico, Matheus Vinícius e William Alves, o volante Pedro Favela e os atacantes Ronald e Everaldo. No caso de Everaldo, existe interesse do atleta em permanecer, mas a continuidade depende da resolução de uma cláusula contratual entre as partes.

Já Eurico foi procurado pela diretoria para discutir uma possível renovação, embora as conversas ainda não tenham resultado em acordo.

As definições fazem parte do planejamento para a disputa da Série B, competição que exigirá uma nova organização do elenco depois da campanha que garantiu o retorno do Santa Cruz à segunda divisão nacional.

Veja a lista completa dos 19 jogadores que deixam o Santa Cruz

Jhoninha | Atacante

Nilton | Atacante

Robinho | Atacante

Tiago Marques | Atacante

Alex Sandro | Atacante

Cassiano | Atacante

Eron | Centroavante

Léo Costa | Meia

Patrick Allan | Meia

Silva | Meia/volante

Andrey | Volante

Fabinho | Volante

Arilson | Volante

Fabiel | Volante

Pedro Costa | Lateral-direito

Rodrigues | Lateral-esquerdo

Alex Ruan | Lateral-esquerdo

Edson Miranda | Zagueiro

Jeferson | Zagueiro

Com 19 desligamentos já confirmados e outros contratos próximos do encerramento, o Santa Cruz terá uma movimentação significativa no mercado para montar o grupo que disputará a Série B em 2027.