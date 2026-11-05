REPRESENTOU!
No Rio, Baiana conquista ouro e três pratas no Brasileiro de Natação
Nadadora foi campeã dos 100 metros livre e subiu ao pódio nas quatro provas que disputou
No Rio de Janeiro, dentro das águas, a Bahia estava dando orgulho - a nadadora baiana Aline Moerbeck da Costa conquistou quatro medalhas no 76º Campeonato Brasileiro Masters de Natação, disputado entre 29 de outubro e 1º de novembro, na Escola de Educação Física do Exército.
Na categoria feminina de 35 a 39 anos, a atleta venceu os 100 metros livre e garantiu três pratas, encerrando a competição com pódios em todas as provas das quais participou.
Representante do Centro de Treinamento Rogério Arapiraca, Aline também foi vice-campeã nos 50 metros livre e nas duas distâncias do nado peito que disputou, em 50 e 100 metros.
Os resultados vieram após meses de preparação sob a orientação do treinador Rogério Arapiraca, e ao avaliar a participação no campeonato, a nadadora destacou os desafios enfrentados nos treinos e a contribuição do técnico para as conquistas.
"Foi uma experiência incrível participar do campeonato. Foram muitos meses de preparação, treinos e desafios vencidos! A natação é um esporte individual mas eu não cheguei aqui sozinha", reconheceu.
"Meu treinador foi peça fundamental em cada detalhe da minha preparação, com os ajustes e incentivo nos dias difíceis", afirmou.
Com o título nos 100 metros livre e os três vice-campeonatos, a baiana encerrou sua participação no Brasileiro Masters com medalhas nos dois estilos em que competiu, colocando a Bahia como um destaque nacional no torneio.
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Resultados de Aline Moerbeck da Costa - categoria 35+
- 100 metros livre: ouro
- 100 metros peito: prata
- 50 metros peito: prata
- 50 metros livre: prata