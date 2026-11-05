Ex-técnico do Vitória sofre a maior goleada do Brasileirão 2026

Siga o A TARDE no Google

O Palmeiras aplicou a maior goleada do Brasileirão 2026 na noite desta quinta-feira, 5, diante do Remo de Thiago Carpini, ex-treinador do Esporte Clube Vitória. Disputada na casa da equipe paulista, a partida terminou com uma vitória por 6 a 1 do Palmeiras.

O Alviverde balançou as redes com Arias (duas vezes), Maurício, Marcelinho (contra), Flaco López e Felipe Anderson. Zé Welison diminuiu para o Remo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de ser a maior goleada desta edição do Campeonato Brasileiro, o jogo desta quinta-feira também marcou a maior derrota do Remo em todas as suas 16 participações na primeira divisão do futebol brasileiro.

Com somente 29 pontos conquistados em 34 rodadas, o Remo ocupa a 19ª colocação do Brasileirão, se aproximando de mais um rebaixamento para a segunda divisão.

Palmeiras segue na caça ao Flamengo

Com o resultado, o Palmeiras voltou a ficar três pontos atrás do Flamengo, que venceu o Grêmio nesta quarta-feira, 9, e chegou aos 76 pontos.

Agora, a equipe do técnico Abel Ferreira vira os olhos para a Copa do Brasil. No domingo, 8, encara o Vasco, fora de casa, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A vantagem do empate é do Palmeiras após vitória por 1 a 0 na ida.

O Brasileirão só volta depois da Data Fifa, que acontecerá entre 9 e 17 de novembro. O próximo jogo do Palmeiras no campeonato nacional será contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte (MG), no dia 18. Depois disso, o Palmeiras retorna para o Nubank Parque para o confronto direto contra o Flamengo, no dia 21 de novembro.