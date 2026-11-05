Comitê discute punição de goleiro envolvido em morte de atacante na Espanha

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O Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol discute qual será a punição para o goleiro Jesús Owono, do Andorra, envolvido na morte do atacante Jesús De Miguel, do Tenerife. O atacante teve uma parada cardíaca após o choque com o goleiro e faleceu na última terça-feira, 3.

De acordo com o Diário AS, da Espanha, o goleiro do Andorra pode pegar entre quatro e 12 partidas de suspensão devido a entrada violenta.

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A entidade espanhola vai julgar o caso nos próximos dias. Owono pode ser punido através do Artigo 102 do Código Disciplinar.

O artigo diz que “Qualquer conduta violenta contra um adversário durante o jogo, que resulte em lesão ou dano considerado grave por sua natureza ou devido à inatividade resultante, e desde que não constitua uma infração mais grave, será sancionada com suspensão de quatro a 12 jogos”.

Após a entrada violenta de Owono em cima de Jesús De Miguel, o jogador foi atendido ainda dentro de campo. O Tenerife se pronunciou e disse que o jogador havia sido admitido na UTI do Hospital Universitário Nossa Senhora da Candelária, nas Ilhas Canárias, na Espanha.

No dia seguinte, porém, Jesús De Miguel faleceu. Em pronunciamento, o Tenerife prestou solidariedade à família do jogador.

“Não há palavras de consolo; não há absolutamente nada que amenize este sentimento de profunda tristeza. Estamos ao lado de sua família desolada, de seus entes queridos e de toda a torcida do Tenerife, que hoje chora por esse desfecho cruel”, escreveu o clube em nota oficial.

Goleiro também se pronunciou

Ao comentar o episódio, Owono demonstrou profundo pesar pela morte do atacante e destacou a dificuldade para assimilar o ocorrido.

“Estes estão sendo os dias mais difíceis da minha vida. Tenho dificuldade em encontrar as palavras e é muito difícil assimilar qualquer coisa do que aconteceu”, disse o goleiro.