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Comitê discute punição de goleiro envolvido em morte de atacante na Espanha

Atleta deve ser punido através do Artigo 102 do Código Disciplinar

Gustavo Nascimento
Por
Jesus Owono, goleiro do Andorra
Jesus Owono, goleiro do Andorra - Foto: Divulgação | Andorra

O Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol discute qual será a punição para o goleiro Jesús Owono, do Andorra, envolvido na morte do atacante Jesús De Miguel, do Tenerife. O atacante teve uma parada cardíaca após o choque com o goleiro e faleceu na última terça-feira, 3.

De acordo com o Diário AS, da Espanha, o goleiro do Andorra pode pegar entre quatro e 12 partidas de suspensão devido a entrada violenta.

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A entidade espanhola vai julgar o caso nos próximos dias. Owono pode ser punido através do Artigo 102 do Código Disciplinar.

O artigo diz que “Qualquer conduta violenta contra um adversário durante o jogo, que resulte em lesão ou dano considerado grave por sua natureza ou devido à inatividade resultante, e desde que não constitua uma infração mais grave, será sancionada com suspensão de quatro a 12 jogos”.

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Após a entrada violenta de Owono em cima de Jesús De Miguel, o jogador foi atendido ainda dentro de campo. O Tenerife se pronunciou e disse que o jogador havia sido admitido na UTI do Hospital Universitário Nossa Senhora da Candelária, nas Ilhas Canárias, na Espanha.

No dia seguinte, porém, Jesús De Miguel faleceu. Em pronunciamento, o Tenerife prestou solidariedade à família do jogador.

“Não há palavras de consolo; não há absolutamente nada que amenize este sentimento de profunda tristeza. Estamos ao lado de sua família desolada, de seus entes queridos e de toda a torcida do Tenerife, que hoje chora por esse desfecho cruel”, escreveu o clube em nota oficial.

Goleiro também se pronunciou

Ao comentar o episódio, Owono demonstrou profundo pesar pela morte do atacante e destacou a dificuldade para assimilar o ocorrido.

“Estes estão sendo os dias mais difíceis da minha vida. Tenho dificuldade em encontrar as palavras e é muito difícil assimilar qualquer coisa do que aconteceu”, disse o goleiro.

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