Athletico-PR identifica torcedor suspeito de racismo contra vascaínos

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O Athletico-PR anunciou que identificou o torcedor suspeito de cometer um ato de racismo contra jogadores do Vasco após a partida entre as equipes, realizada na quarta-feira, 4, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O episódio aconteceu durante a comemoração da vitória do time carioca por 3 a 1 e foi registrado em imagens divulgadas pela VascoTV, canal oficial do clube.

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Em comunicado, o Athletico informou que encaminhou a identificação do torcedor às autoridades competentes e registrou um boletim de ocorrência. O caso também foi enviado à Câmara de Ética e Disciplina da instituição, responsável por analisar possíveis punições internas.

Segundo o clube paranaense, o envolvido poderá sofrer sanções que incluem a suspensão imediata do acesso ao estádio e até a exclusão do quadro de torcedores vinculados à instituição.

O episódio ganhou repercussão depois que vídeos mostraram um homem, localizado em um setor da torcida do Athletico, fazendo movimentos que imitavam um macaco enquanto os jogadores vascaínos celebravam o resultado próximo às arquibancadas.

Imagens da VascoTV ajudaram na identificação

O caso aconteceu logo após o apito final, quando os atletas do Vasco se aproximaram dos dois setores destinados à torcida visitante para comemorar a vitória.

Durante a celebração, os jogadores participaram do tradicional grito de "Casaca" com os torcedores. Uma câmera da VascoTV, posicionada dentro do gramado, registrou o momento e captou os gestos realizados por uma pessoa na arquibancada.

A partir da divulgação das imagens, Athletico e Vasco passaram a colaborar para identificar o responsável. O clube carioca disponibilizou os registros de sua equipe de comunicação para auxiliar na apuração.

Inicialmente, o Athletico abriu uma investigação interna para descobrir a identidade do torcedor. Posteriormente, confirmou que conseguiu identificá-lo e encaminhou as informações às autoridades.

Apesar da identificação, o clube não divulgou o nome do suspeito nem informou se alguma das punições previstas já foi aplicada.

Athletico-PR repudia episódio e promete punições

Em nota oficial, o Athletico reforçou que não admite manifestações discriminatórias em suas instalações e afirmou que mantém iniciativas permanentes de conscientização contra o preconceito.

"O Athletico Paranaense não tolera atitudes discriminatórias e seguirá atuando no combate a qualquer forma de preconceito. O Clube mantém ações permanentes de conscientização, dentro e fora do estádio, e não admite que atitudes dessa natureza tenham espaço na Arena da Baixada ou em qualquer ambiente relacionado à instituição", declarou.

A instituição também informou que o episódio será analisado pela Câmara de Ética e Disciplina, independentemente dos procedimentos conduzidos pelas autoridades policiais.

"Racismo é crime. Não é opinião, não é provocação e não é futebol. É inaceitável. No Athletico, não terá lugar", finalizou.

O clube ainda orientou os torcedores a denunciarem comportamentos discriminatórios ou inadequados durante e após as partidas. Os registros podem ser realizados pelo WhatsApp (41) 99979-0350, pelo site "matchday.athletico.com.br" ou por meio dos QR Codes disponíveis nas cadeiras da Arena da Baixada.

Vitória do Vasco encerrou tabu de 19 anos

A partida que terminou marcada pela denúncia de racismo também teve importância esportiva para o Vasco, que ao vencer por 3 a 1, de virada, encerrou um jejum de 19 anos sem derrotar o Athletico-PR na Arena da Baixada.

Considerando apenas confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o resultado representou a primeira vitória vascaína no estádio. Até então, o Vasco não superava o adversário como visitante pela competição desde 1998.

Foi durante a comemoração desse resultado histórico que as imagens do gesto foram registradas, levando os clubes a iniciar a apuração que resultou na identificação do torcedor suspeito.