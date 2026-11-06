Gigante da Série A empata em jogo-treino com time da Série D

O Corinthians recebeu a Portuguesa, time da Série D, para um jogo-treino no CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira, 6, como forma de preparação para o duelo contra o Botafogo, na 35ª rodada do Brasileirão. Disputado em um tempo de 40 minutos e outro de 30, o jogo-treino terminou empatado em 2 a 2.

Matheus Pereira, expulso diante do São Paulo na última quarta-feira, 4, e Pedro Raúl anotaram os gols alvinegros no confronto. Pelo lado da Lusa, Marcelo Freitas e Guilherme Henrique balançaram as redes

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Seedorf teve à disposição para a partida apenas jogadores com baixa minutagem diante do São Paulo. Os titulares alvinegros no clássico realizaram ativações na parte interna e, em sequência, fizeram uma atividade de posse de bola no campo.

Desfalques do Corinthians

Gabriel Paulista, Raniele, Zakaria Labyad, Kayke e Rodrigo Garro, todos lesionados, foram ausências nas atividades da equipe nesta sexta-feira. Os jogadores também devem ficar de fora do duelo contra o Botafogo, que acontece no dia 18 de novembro.

Além disso, Seedorf não contará com o atacante Yuri Alberto, com o meia Matheus Pereira e o zagueiro André Ramalho, suspensos.

O volante André, convocado para a Seleção Brasileira, também deve ser baixa devido ao pouco tempo de intervalo entre o último jogo do Brasil nesta data Fifa, no dia 17, e a partida contra o Botafogo, no dia 18.

Em compensação, o lateral direito Matheuzinho, que cumpriu suspensão no Majestoso, volta a ficar à disposição.

Situação do Corinthians no Brasileirão

Com apenas 37 pontos conquistados, o Corinthians ocupa a 17ª colocação do Brasileirão restando quatro jogos para o fim do torneio. O Timão está a um ponto do Internacional, primeiro clube fora do Z4, e tenta evitar o segundo descenso de sua história.

O Corinthians também tem um ponto a menos que o Esporte Clube Vitória, que ocupa a 15ª colocação do torneio neste momento. O Leão entra em campo contra o Fluminense na noite desta sexta-feira, 6, em duelo que começa às 20h.