Santos, Cruzeiro ou EUA? Gabigol fala sobre seu futuro no futebol

O futuro de Gabigol segue indefinido. O jogador de 30 anos, que pertence ao Cruzeiro até dezembro de 2028 e está emprestado ao Santos até o final deste ano, afirmou que ainda não foi procurado pelas diretorias dos dois clubes para discutir a próxima temporada.

O atacante explicou que pretende aproveitar os últimos compromissos do Peixe no Campeonato Brasileiro antes de tomar uma decisão.

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“Ninguém falou comigo. Nem do Santos, nem do Cruzeiro. É legal que eu vejo que o Santos foi até BH falar com o Cruzeiro (risos). Se estão fazendo, eu não sei. Eu não sei o que vai ser ano que vem”, afirmou ele em entrevista ao GE, publicada nesta sexta-feira, 6.

Apesar da identificação com o Santos, clube onde foi revelado, o atacante evitou tratar a permanência como uma certeza. Segundo ele, uma eventual negociação dependerá de diferentes fatores, incluindo os planos do Cruzeiro e o interesse de outras equipes.

“Eu posso ser feliz em vários lugares. É muita coisa que falta. Eu tenho mais dois anos de contrato com o Cruzeiro. O Cruzeiro também é uma equipe muito grande, que está em terceiro no Brasileiro. Eu amo muito o Santos. São muitos fatores que têm que acontecer para as coisas aflorarem”, declarou ele.

Interesse do mercado internacional

Gabigol também contou que seu empresário já recebeu consultas sobre possíveis transferências para os Estados Unidos e a Turquia. Embora não tenha definido seu próximo destino, o jogador admitiu ter interesse especial pelo futebol norte-americano.

Uma coisa é certa, em algum momento eu quero jogar nos Estados Unidos. Pelo país, pelo hip-hop que eu gosto, pelo jogo de uma forma diferente, pela tranquilidade para a família. Talvez quando eu tiver uns filhos eles morarem nos Estados Unidos. Não sei, não tem como saber assim, mas eu me identifico muito com os Estados Unidos, sempre vou de férias, criei amigos lá, gosto muito de Miami, a minha mulher gosta muito de Orlando, são coisas que acontecem. Gabigol - Atacante do Santos

Gabigol explica por que recusou o Palmeiras

Na entrevista, o camisa 9 também revelou que recebeu uma procura do Palmeiras quando estava de saída do Flamengo, no fim de 2024. Segundo o jogador, a identificação com o clube carioca pesou para que descartasse a possibilidade.

“O Palmeiras também me procurou. E eu falei que eu não ia para o Palmeiras porque eu joguei no Flamengo. Eu não vou jogar no Palmeiras”, completou.

Na ocasião, Gabigol optou por acertar com o Cruzeiro, apesar de também ter conversado com o Santos. O atacante afirmou que considerava o projeto da equipe mineira a melhor alternativa naquele momento.