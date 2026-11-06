Formiga estará em simpósio em Salvador sobre futebol feminino na Bahia

Uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino mundial estará em solo soteropolitano em breve - a baiana Formiga estará em Salvador neste sábado, 7, para participar do simpósio "Futebol Feminino: Além das Quatro Linhas", promovido por estudantes do MBA em Gestão Esportiva da Universidade Católica do Salvador.

O encontro reunirá atletas, treinadores, dirigentes e profissionais do mercado esportivo para discutir o desenvolvimento da modalidade na Bahia e as oportunidades que surgem com a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil.

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Nascida em Salvador, Formiga construiu uma trajetória histórica com a camisa da Seleção Brasileira, tornando-se a única atleta, entre homens e mulheres, a disputar sete edições de Copas do Mundo e sete Jogos Olímpicos no futebol.

Formiga pela Seleção Brasileira - Foto: Reprodução I CBF

A participação da ex-jogadora será um dos principais destaques do evento, que acontece das 8h às 13h, no auditório da UCSal, localizado na Avenida Pinto de Aguiar, em Pituaçu.

Com Salvador confirmada como uma das cidades-sede do Mundial de 2027, o encontro pretende ampliar o debate sobre os investimentos necessários para que a competição deixe resultados duradouros no futebol baiano.

Copa do Mundo coloca desenvolvimento em debate

A escolha de Salvador como uma das sedes da próxima Copa do Mundo Feminina representa, claro, uma oportunidade para ampliar a visibilidade do futebol de mulheres na Bahia.

No entanto, a realização de uma competição internacional também levanta discussões sobre estrutura, formação de atletas, profissionalização, patrocínios e oportunidades de carreira.

É nesse contexto que o simpósio foi organizado, buscando reunir diferentes profissionais ligados à modalidade para abordar questões que vão além das partidas, incluindo gestão esportiva, mercado de trabalho e estratégias para fortalecer o futebol feminino em longo prazo.

Formiga pela Seleção Brasileira - Foto: Reprodução I CBF

Para Elisa Felix, integrante da comissão organizadora e formanda do MBA em Gestão Esportiva da UCSal, a realização do Mundial em Salvador precisa ser acompanhada de iniciativas que contribuam para o crescimento da modalidade.

"A Copa de 2027 vai passar por Salvador, mas o legado depende do que fizermos antes e depois dela. Queremos reunir quem pensa, joga e investe no futebol feminino para transformar essa visibilidade em desenvolvimento real da modalidade na Bahia", afirmou.

O evento também pretende promover a aproximação entre clubes, universidades, empresas e representantes do poder público, incentivando a troca de experiências e a construção de novas oportunidades no setor.

Bahia, Vitória e Federação Bahiana terão representantes

Mas para fazer transformações de grande porte, é preciso ter apoio - e esse processo passa por outras figuras e, claro, pelos principais clubes do estado.

Além de Formiga, a programação contará com a participação de Dilma Mendes, ex-atleta e treinadora pioneira no futebol feminino da Bahia, e de profissionais que atuam diretamente na formação, na gestão e na organização do futebol feminino.

Entre os convidados está Many Gleize, coordenadora de esportes olímpicos e futebol feminino do Vitória. O clube também será representado por Anderson Magalhães, coordenador das categorias de base do futebol feminino.

O Bahia terá a participação de Daniel Feliú, coordenador de performance das categorias de base, enquanto a Federação Bahiana de Futebol será representada por Taíse Galvão, diretora de competições da entidade.

A programação ainda inclui Aline Lima, supervisora de futebol feminino do Jacobina, e Ricardo Andrade, vice-presidente do Litoral Norte FC, ampliando a participação de profissionais ligados a diferentes clubes e projetos esportivos do estado.

O debate também contará com Amanda Almeida, especialista de marketing da Neoenergia, e Olga Moraes, psicóloga esportiva, que levarão ao encontro perspectivas relacionadas ao mercado, ao patrocínio e ao desenvolvimento das atletas. A jornalista Juliana Lisboa, editora e apresentadora da TVE Bahia, completa a relação de convidados.