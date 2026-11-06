Após aposentadoria de Cristiano Ronaldo, Portugal divulga convocação

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um dia após Cristiano Ronaldo anunciar que vai se aposentar da seleção portuguesa, a federação de futebol do país revelou, nesta sexta-feira, 6, a lista de convocados para os dois últimos compromissos da fase de grupos da Liga das Nações.

Além de ser uma das lendas da atual geração do futebol, Cristiano Ronaldo, atualmente, é o maior artilheiro da seleção de Portugal, e sua saída deixa uma grande incógnita: quem vai assumir a lendária camisa 7 da seleção portuguesa?

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como foi a convocação de Portugal?

Dentre todos os nomes apresentados na convocação da seleção portuguesa, a principal surpresa foi o atacante Geovany Quenda, do Chelsea. A jovem promessa foi convocada pela primeira vez por seu país.

Confira a lista de convocados de Portugal

Goleiros : Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting) e Samuel Soares (Benfica).

: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting) e Samuel Soares (Benfica). Defensores : João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Bournemouth), Gonçalo Inácio (Sporting) e Nuno Tavares (Lazio).

: João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Alberto Costa (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica), António Silva (Bournemouth), Gonçalo Inácio (Sporting) e Nuno Tavares (Lazio). Meias : Rúben Neves (Al-Hilal), João Palhinha (Benfica), Mateus Fernandes (Tottenham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Real Madrid).

: Rúben Neves (Al-Hilal), João Palhinha (Benfica), Mateus Fernandes (Tottenham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Real Madrid). Atacantes : Pedro Neto (Chelsea), Francisco Trincão (Al-Ahli), Rafael Leão (Galatasaray), Geovany Quenda (Chelsea), Carlos Forbs (Club Brugge), João Félix (Al-Nassr), Gonçalo Ramos (Milan), Fábio Silva (Borussia Dortmund) e Gustavo Varela (Monza).

Quem vai assumir a camisa 7 de Portugal?

Com a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa, anunciada pelo próprio atleta em suas redes sociais nesta quinta-feira, 5, a grande pergunta é: quem vai assumir a camisa 7?

Em um histórico recente, após Cristiano Ronaldo ser afastado da seleção por conta de um desentendimento com o treinador Jorge Jesus, a lendária camisa 7 foi repassada para Rafael Leão.

Por isso, o movimento deve se repetir e o ponta do Galatasaray deve ser o novo dono da lendária camisa 7 de Portugal.

1 de 2 Cristiano Ronaldo por Portugal | Foto: ALEX JUAREZ

2 de 2 Rafael Leao (Portugal) during Group Stage, UEFA Nations League, Denmark and Portugal at Parken Stadium, Copenhagen, Denmark on October 01 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP) | Foto: ULRIK PEDERSEN | VIA AFP

Quais os números de Cristiano Ronaldo por Portugal?

Estreando em agosto de 2003, Cristiano Ronaldo passou 23 anos defendendo a seleção portuguesa, somando 234 partidas, 46 assistências e 234 gols, tornando-se o maior artilheiro da história da seleção.

Como capitão da equipe, o atacante conquistou três títulos com Portugal:

Eurocopa de 2016;

Liga das Nações de 2019;

Liga das Nações de 2025.

Veja o vídeo de despedida de Cristiano Ronaldo