Vai virar SAF? Neymar Pai é anunciado como novo CEO do Santos

Siga o A TARDE no Google

O pai de Neymar Jr, Neymar da Silva Santos, foi nomeado como o novo CEO do Santos após uma reunião entre ele e executivos da NR Sports, sua empresa, com o atual presidente do clube, Marcelo Teixeira, nesta sexta-feira, 6.

Vale ressaltar que essa não é uma movimentação para a transformação do Santos em SAF (Sociedade Anônima do Futebol), no início de um processo de compra. A informação foi confirmada pelo UOL.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Neymar pai assume o cargo de CEO do clube como um executivo remunerado, com um contrato inicial até o final do ano. É esperado que, caso o então presidente, Marcelo Teixeira, seja reeleito, seu contrato seja renovado.

Quais serão as funções do pai de Neymar no Santos?

Agora como CEO do Santos, o pai de Neymar terá como suas principais missões conduzir os departamentos de marketing e de futebol do clube.

Vale ressaltar que os profissionais que já estavam nesses cargos serão mantidos pelo Santos.

De acordo com o comunicado emitido pelo clube, Neymar Pai "irá colaborar diretamente com a gestão do Clube, participando do gerenciamento e da integração de diferentes áreas, entre elas o futebol, marketing e novos negócios."

Neymar pai assume instituto para descobrir novos talentos

Além do cargo de CEO do Santos, Neymar Pai também será presidente do do Instituto Meninos da Vila, que será dedicado à descoberta de novos talentos e à conexão com ídolos eternos.

Santos vai virar SAF?

Mesmo com a contratação de Neymar Pai como CEO, a alta cúpula santista segue rejeitando as ideias de interesse ou de qualquer operação que resulte em conversão em SAF tendo ele como acionista.

Vale ressaltar que essa hipótese é traçada desde o retorno de Neymar Jr ao Brasil.

Neymar no Santos - Foto: Mateus Belo/Santos FC

Neymar Pai já vinha participando da gestão do Santos

Mesmo antes de ser nomeado como novo CEO da equipe, Neymar Pai já vinha participando ativamente da gestão do Santos.

Ele foi responsável por uma grande reforma nas categorias de base do clube, e também em alguns pontos do camarote da Vila Belmiro.

O pai de Neymar Jr também desembolsou R$ 12 milhões para o pagamento de um transfer ban do clube, pegando propriedades da camisa em troca.