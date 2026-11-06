Goleiro envolvido em morte de jogador avalia se aposentar

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O goleiro Jesús Owono, do FC Andorra, considera abandonar o futebol depois de se envolver na dividida que terminou com a morte do jogador espanhol Jesús de Miguel nesta terça-feira, 3.

Profundamente abalado pela tragédia, o goleiro vem enfrentando um grande sentimento de culpa e vem recebendo um acompanhamento psicológico para lidar com o ocorrido.

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As informações foram publicadas pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

Goleiro atravessa momento mais difícil da vida

De acordo com a coordenadora-geral da seleção masculina da Guiné Equatorial e amiga próxima de Jesús Owono desde quando ele tinha 14 anos, Ana Maye, o goleiro vem passando pelo período mais difícil de sua vida.

“Por mais que digam isso, ele está muito triste. Está muito abalado, principalmente pelo filho de um ano e meio que Jesús de Miguel deixou e pela viúva. Não sabe como lidar com tudo isso”, relatou Maye.

Homenagem a Jesús de Miguel - Foto: CESAR MANSO

Clube oferece suporte de saúde mental

Vale ressaltar que seu clube, o FC Andorra, disponibilizou profissionais especializados em saúde mental para ajudá-lo a compreender que o acontecimento foi um acidente.

Homenagem a Jesús de Miguel - Foto: Reprodução | CD Tenerife

Além disso, o clube vem apresentando vídeos de outros atletas que passaram por situações semelhantes, na tentativa de ajudá-lo a se recuperar do trauma e retomar a confiança.

Familiares do goleiro vêm sofrendo represálias

A repercussão do acidente que ceifou a vida de Jesús de Miguel não somente vem afetando Owono, mas seus familiares também vêm sendo fortemente criticados.

Seu irmão mais novo, que também joga futebol no País Basco, vem sendo alvo de ofensas dentro do ambiente esportivo. Ele estaria sendo chamado de assassino por pessoas ligadas a seu time, incluindo pais de outros jogadores.

Outro familiar que também vem sofrendo com as repercussões é a irmã do goleiro, que atualmente estuda na Universidade de Valência.

Homenagem a Jesús de Miguel - Foto: MICHAL CIZEK

Coordenadora-geral da seleção faz apelo a jornalistas

Além de sua preocupação com a família do goleiro, a coordenadora-geral da seleção masculina da Guiné Equatorial, Ana Maye, também se disse preocupada com a grande presença de jornalistas na porta da casa da família.

Segundo ela, a imprensa na porta da residência da família de Owono só vem aumentando a angústia dos parentes. Além disso, ela ainda citou que todos estão passando por um momento de luto e precisam de tranquilidade.

“Respeitem a privacidade deles. Há outros dois filhos pequenos e um marido em casa. Eles também estão sofrendo. Jesús precisa de tempo, ajuda e tranquilidade para assimilar o que aconteceu”, contou Ana.

Homenagem a Jesús de Miguel - Foto: OSCAR DEL POZO

Relembre o caso da morte de Jesús de Miguel

O acidente que culminou na morte de Jesús de Miguel aconteceu nos momentos finais da partida entre CD Tenerife e FC Andorra, válida pela segunda divisão do campeonato espanhol, que aconteceu na última segunda-feira, 2.

Na ocasião, De Miguel estava correndo em direção ao ponto onde um lançamento longo aterrizaria, porém, ele se chocou com o goleiro Jesús Owono, que saiu da área focado na bola para interceptar a jogada e não viu De Miguel.

Depois do impacto, o atacante caiu desacordado no gramado. Notando a situação, atletas das duas equipes imediatamente chamaram as equipes médicas, que realizaram os primeiros atendimentos ainda no campo.

O atleta foi posto na maca e levado de ambulância até o hospital mais próximo.

1 de 6 Homenagem a Jesús de Miguel | Foto: Reprodução | CD Tenerife

2 de 6 Homenagem a Jesús de Miguel | Foto: CESAR MANSO

3 de 6 Homenagem a Jesús de Miguel | Foto: OSCAR DEL POZO

4 de 6 Homenagem a Jesús de Miguel | Foto: OZAN KOSE

5 de 6 Homenagem a Jesús de Miguel | Foto: ADRIAN DENNIS

6 de 6 Players observe a minute of silence in remembrance of Tenerife striker Jesus de Miguel Alameda prior to the UEFA Champions League football match between Slavia Prague and Arsenal FC in Prague on November 4, 2026. (Photo by Michal Cizek / AFP) | Foto: MICHAL CIZEK

Durante o atendimento de emergência, De Miguel sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os profissionais de saúde realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) e conseguiram recuperar seus sinais vitais.

Ele foi encaminhado ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Porém, um dia depois do choque, na terça-feira, 3, ele não resistiu e faleceu.