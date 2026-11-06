Ex-jogador de gigante nordestino é morto a tiros em bar

O ex-jogador do Fortaleza Bismarck morreu aos 36 anos após ser baleado durante uma confusão em um bar no bairro Cidade Alta, em Natal, no Rio Grande do Norte. O crime aconteceu depois de um desentendimento com outro homem, que, segundo informações preliminares, teria sido motivado por ciúmes.



De acordo com a Polícia Civil, o meio-campista chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Uma segunda pessoa também foi atingida pelos disparos e precisou receber atendimento médico.



As investigações apontam que a discussão começou no estabelecimento e, após deixar o local, o suspeito teria retornado armado minutos depois, quando efetuou os disparos. A Polícia Civil trabalha para identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias do homicídio e da tentativa de homicídio.



Fortaleza lamenta morte de Bismarck

Revelado pelas categorias de base do Fortaleza, Bismarck atuava como meia-atacante e construiu boa parte de sua trajetória profissional no futebol nordestino. O jogador acumulou mais de 100 partidas com a camisa do Tricolor do Pici, que publicou uma nota oficial lamentando a morte do ex-atleta.



Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Neste momento de profunda tristeza, o Tricolor se solidariza com os familiares, amigos e todos aqueles que compartilharam sua trajetória. Descanse em paz, Bismarck! Fortaleza

Carreira teve passagens por clubes do Brasil e exterior

Além do Fortaleza, Bismarck defendeu diversas equipes do futebol brasileiro, entre elas Santa Cruz, CSA, Campinense-PB, Treze-PB, Fluminense-PI, River-PI, Juazeirense-BA, Guarany de Sobral-CE e Botafogo-PB. Fora do país, também vestiu a camisa do Espérance Tunis, da Tunísia.



Em 2026, o meia passou por Parnahyba-PI, Luminense-MA e Rio Branco-PR. O jogador também tinha um acerto encaminhado com o Olímpia, equipe que disputará a primeira divisão do Campeonato Maranhense em 2027.