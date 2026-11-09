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E.C.VITÓRIA

UFMG: Vitória alcança maior risco de queda desde o início da Série A

Leão da Barra foi derrotado pelo Fluminense na rodada 34

João Grassi
Por
Vitória 0x3 Fluminense - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
Vitória 0x3 Fluminense - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Depois de perder por 3 a 0 para o Fluminense em casa, o Esporte Clube Vitória alcançou o seu maior risco de rebaixamento desde o início do Brasileirão. Com 38 pontos somados e apenas um de vantagem para o Z-4, o Leão da Barra é o 15º colocado na tabela.

Após o fim da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória subiu para 37,9% a possibilidade de queda, números que recentemente estavam em 5%. O levantamento foi publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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Mesmo não ocupando uma das cinco últimas posições na classificação, o Rubro-Negro já aparece como um dos quatro clubes com mais chance de ocuparem uma das três vagas restantes no Z-4. Vale lembrar que a Chapecoense está rebaixada.

Equipes mais ameaçadas

Segundo o levantamento, as equipes com maiores chances de descenso são Remo (99,92%), Grêmio (55,3%), Corinthians (51,1%), Vitória (37,9%) e Internacional (37,5%). Conforme dito anteriormente na matéria, a Chapecoense já está matematicamente na Série B.

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Próximo jogo do Vitória

O Vitória volta a jogar apenas no próximo dia 19, às 19h30 de uma quinta-feira, no Barradão. O adversário será o RB Bragantino, em duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.

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