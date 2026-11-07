Meio-campista do Vitória volta a jogar após 460 dias de inatividade

Após um ano e três meses de inatividade, o meio-campista Rúben Ismael voltou a disputar uma partida oficial pelo Esporte Clube Vitória. O português entrou no segundo tempo durante a derrota para o Fluminense no Barradão, nesta sexta-feira, 6, pelo Brasileirão.

Recuperado de uma série de lesões sofridas desde o ano passado, Ismael já tinha sido relacionado para quatro partidas nos últimos dois meses. O jogador de 27 anos, no entanto, ainda não tinha entrado em campo depois da sua estreia, em setembro de 2025.

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Duas cirurgias

Em agosto de 2025, Rúben Ismael foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo para tratamento de uma lesão no menisco medial. Apenas dois meses depois, precisou de novo procedimento para correção de ruptura no ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo.

Durante o período de recuperação, chegou a sofrer com um pequeno problema na coxa que adiou ainda mais sua volta aos treinos.

Com isso, antes da partida desta sexta-feira, só esteve em campo por apenas 24 minutos em mais de 400 dias como atleta do clube.

Interino explica utilização de Ismael

Embora estivesse muito tempo fora de combate, Rúben Ismael voltou a jogar num contexto de dificuldade. Mesmo sem ritmo de jogo, o volante entrou em campo quando o Fluminense já vencia por 3 a 0. Em entrevista coletiva, o técnico interino Cléber dos Santos explicou a opção.

"Em relação ao Rúben Ismael, é um atleta que vem treinando muito bem. Vem desempenhando nos treinamentos uma função muito importante, de segundo homem de meio-campo. Com a saída do Mateus Silva, a gente até tinha o Gean para atuar como lateral, a ideia inicial era sair o Baralhas pelo tempo de inatividade", iniciou Cléber.

"Como Baralhas acabou se locomovendo para o lado direito pra fazer a função do Mateus, Rúben Ismael entrou para dar um pouco mais de força no meio-campo", completou o interino.