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E.C.VITÓRIA

De saída? Dirigente do Vitória recebe proposta de clube da Série A

Diretor rubro-negro respondeu sobre o contato recebido

João Grassi
Por
Gramado do Barradão
Gramado do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após a derrota do Esporte Clube Vitória por 3 a 0 diante do Fluminense, nesta sexta-feira, 6, o executivo de futebol Sérgio Papellin revelou ter sido procurado pelo Remo. De acordo com o portal O Liberal, o dirigente já estaria próximo de um acerto com o clube paraense.

Em entrevista no Barradão, Papellin até reconheceu ter sido procurado por Glauber Gonçalves, atual vice-presidente do Remo e candidato nas eleições deste ano. No entanto, o diretor garante que descartou qualquer negociação no momento, mas deixou o futuro em aberto.

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"O candidato a presidente do Remo, que é vice atualmente, desde o jogo do Remo contra o Bahia me procurou. Disse para ele que não queria saber de conversa sobre mudança. Meu foco é o Vitória. A gente pode conversar no final do ano", afirmou Papellin.

Vale lembrar que Sérgio Papellin já trabalhou na equipe do Norte, acumulando duas passagens (2007 e 2023-2025) durante sua carreira de dirigente.

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Próximo compromisso do Vitória

Com a pausa para a Data Fifa, o Vitória só volta a jogar no próximo dia 19, uma quinta-feira, às 19h30. O adversário será o RB Bragantino, novamente no Estádio Manoel Barradas, em duelo válido pela rodada 35 do Brasileirão.

Sérgio Papellin ao lado do presidente Fábio Mota
Sérgio Papellin ao lado do presidente Fábio Mota - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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