E.C.VITÓRIA
Caíque detona postura do Vitória em derrota: "Passamos vergonha"
Volante concedeu entrevista após a partida contra o Fluminense
O volante Caíque Gonçalves não escondeu a insatisfação com o momento vivido pelo Esporte Clube Vitória após a derrota de 3 a 0 para o Fluminense, nesta sexta-feira, 6, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Em entrevista depois da partida, o jogador reconheceu que o elenco está devendo em campo, pediu uma reação imediata e afirmou que os atletas estão envergonhados com a situação.
Com apenas quatro jogos restantes na competição, o Vitória segue pressionado na luta contra o rebaixamento. Para Caíque, o momento exige uma mudança de postura dos jogadores, que precisam transformar as cobranças internas em resultados dentro de campo.
“É vergonha o que nós estamos passando. É triste fazer a torcida que está apoiando a gente passar por essa situação. Nada que eu falar aqui vai mudar se nós não fizermos isso dentro de campo. Nós sabemos que estamos deixando a desejar, estamos devendo", reconheceu.
"Particularmente, estou envergonhado, meus companheiros também estão envergonhados. É uma situação chata que estamos passando e temos que reagir o quanto antes”, declarou.
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Caíque nega racha no elenco do Vitória
Caíque também rebateu informações sobre uma possível divisão dentro do elenco rubro-negro. O meio-campista classificou os rumores como falsos e garantiu que não existe racha entre os jogadores.
“Não tinha racha dentro do elenco. Isso é uma mentira que tentaram plantar, mas não existe”, afirmou.
O jogador ainda comentou a situação da comissão técnica e citou os trabalhos de Cléber dos Santos, atual interino, e Jair Ventura, demitido recentemente. Para ele, apesar das mudanças no comando, a responsabilidade também passa diretamente pelos atletas.
“O Cléber fez uma semana boa de trabalho, o Jair também estava fazendo uma boa temporada com a gente. Mas, obviamente, sempre vai sobrar para os técnicos. Mas é vergonha, essa é a realidade. Falar para o torcedor que realmente eu e o elenco estamos envergonhados, porque sabemos que estamos devendo e deixando a desejar”, finalizou.