“A gente tem que tomar vergonha na cara”, dispara Kayzer após vexame

Um dos artilheiros do Esporte Clube Vitória em 2026, o atacante Renato Kayzer fez duras críticas à equipe após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense nesta sexta-feira, 6, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Kayzer destacou os erros da equipe neste jogo e nas últimas rodadas, afirmando que o grupo precisa utilizar a pausa para a Data FIFA para voltar a conquistar resultados positivos. O Vitória já está sem vencer há cinco rodadas.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Acho que a gente tem que tomar vergonha na cara mesmo, porque fazer um jogo igual a gente fez hoje e tomar os gols da maneira que a gente tomou, fácil assim, é inadmissível. A gente tem que conversar, ver o que a gente está fazendo de errado, que já faz um tempo que a gente vem fazendo muita coisa de errado, e esperar essa parada agora para a gente voltar e ter mais um jogo em casa”, disse ele.

O atacante ainda destacou os outros dois jogos que o Leão ainda tem para disputar no Barradão, contra Bragantino e Santos: “A gente tem dois jogos dentro de casa, então a gente tem que trabalhar para o próximo jogo a gente conseguir uma vitória e ficar mais tranquilo no campeonato”.

Kayzer fala sobre saída de Jair Ventura

Este foi o primeiro jogo do Leão depois da demissão de Jair Ventura, que foi desligado do comando técnico no início desta semana. Quem comandou a equipe contra o Fluminense foi o treinador interino Cléber dos Santos.

Segundo Renato Kayzer, no entanto, a má fase da equipe também está na conta dos jogadores.

A gente tem culpa, né? Fica mais fácil demitir o treinador do que os jogadores. Mas acho que a gente vem pagando uma conta que a gente achou que as coisas estavam muito fáceis durante o ano. E a gente ficou omisso durante uma parte do ano. A gente tem que ser bem realista, relaxamos e agora a gente está pagando a conta. Renato Kayzer - Atacante do Vitória

O jogador ainda relembrou os bons momentos da equipe na primeira metade da temporada. “Então a gente tem que voltar a ser o Vitória que a gente era no primeiro turno para a gente conseguir a vitória e sair dessa situação”, concluiu Kayzer.