Interino acredita em permanência na Série A: "Vitória depende de si"

O Esporte Clube Vitória teve uma das atuações mais preocupantes da temporada e foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 0, nesta sexta-feira, 6, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Em um momento decisivo da luta contra o rebaixamento, o Rubro-Negro está sendo comandado pelo técnico interino Cléber dos Santos.

Após a partida que marcou sua estreia como treinador, Cléber dos Santos destacou que o Vitória ainda depende apenas dos próprios resultados para permanecer na Série A. O próximo compromisso será contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, em confronto que ganha ainda mais importância diante da situação da equipe na tabela.

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“Uma coisa positiva é que o Vitória só depende dele mesmo para permanecer na Série A. É uma situação que foi construída durante a temporada toda. Todos os jogadores que estão aqui são muito comprometidos com aquilo que pretendemos. Está tudo muito alinhado com a diretoria, com a comissão técnica permanente do clube e com o departamento de saúde”, afirmou.

Derrota no Barradão aumenta pressão sobre o Vitória

O resultado diante do Fluminense teve um peso especial por ter acontecido no Barradão, um dos principais trunfos do Vitória na temporada. Cléber reconheceu o impacto negativo do resultado sobre o elenco e a torcida.

“O Barradão é a nossa grande fortaleza e realmente é um duro golpe em nós mesmos e na nossa torcida vir para um jogo aqui e sair com uma derrota. O objetivo é conseguir ter todos os atletas inteiros. A maioria dos atletas já tem bastante tempo de futebol, assim como eu também. Já milito no futebol há mais de 25 anos, então temos experiência suficiente para saber lidar com essas adversidades”, declarou.

Cléber explica estratégia contra o Fluminense

O treinador também detalhou as escolhas táticas para enfrentar o Fluminense. A ideia inicial foi reforçar o meio-campo e tentar equilibrar as ações no setor, utilizando um esquema com três volantes e maior liberdade para os jogadores pelos lados.

“Montamos a estratégia do jogo buscando ter um pouco mais de controle do centro do campo. Por isso, entramos com o nosso tripé, com Caíque, Baralhas e Martínez, tendo Mateusinho e Erick mais por fora, fazendo um 4-5-1 em alguns momentos, e o Renê no comando de ataque para explorar as costas dos defensores do Fluminense”, explicou.

Cléber ainda explicou que o planejamento previa uma postura ofensiva desde o início, mas reconheceu que o primeiro gol do Fluminense provocou um abatimento emocional nos jogadores.

“Acabamos sofrendo o gol e realmente tivemos um abatimento naquele primeiro momento, porque remeteu a algumas situações que ficam muito latentes na questão emocional do atleta. Mas eles estão preparados para isso. O jogo de futebol termina nos 90 minutos. Quando sofremos um gol, precisamos estar muito preparados mentalmente para nos reerguer e conseguir cumprir o plano de jogo”, analisou.

Técnico comenta cobrança da torcida

Cléber dos Santos também falou sobre a reação dos torcedores após o resultado negativo no Barradão. Para o interino, a cobrança é consequência da expectativa criada pelas boas apresentações do Vitória em outros momentos da temporada, especialmente pelos jogos em casa na Copa do Brasil.

“A gente criou uma expectativa muito grande depois das atuações que tivemos, especialmente na Copa do Brasil, nos jogos em casa, quando conseguimos reverter os placares contra Flamengo e Athletico-PR. Essa expectativa foi muito alta e, diante dela, a torcida também tem uma cobrança alta”, afirmou.

O interino ainda comentou sobre a reunião entre os atletas e a Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI). A organizada cobrou o elenco antes do duelo desta noite, mas o profissional carioca disse que os atletas não "esmoreceram" por isso.

“Os jogadores em nenhum momento esmoreceram por conta disso. Tivemos uma reunião ontem entre nós, e a conversa foi justamente nesse sentido, de conseguir dar uma resposta para a torcida já no próximo jogo. Infelizmente, não conseguimos êxito nessa situação, mas, como dependemos só de nós mesmos, vamos conseguir nosso objetivo”, concluiu.