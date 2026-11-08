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E.C.VITÓRIA

Vitória faz proposta por técnico, que se pronuncia em coletiva; veja

Leão da Barra ainda busca um novo treinador efetivo depois da saída de Jair Ventura

João Grassi
Por
Daniel Paulista deixou o comando técnico do Ceará neste domingo, 8
Daniel Paulista deixou o comando técnico do Ceará neste domingo, 8 - Foto: Gabriel Silva | Ceará SC

Ainda sem um treinador efetivo depois da saída de Jair Ventura, o Esporte Clube Vitória tentou a contratação de Daniel Paulista, do Ceará. A informação foi revelada pelo próprio profissional de 44 anos, que diz ter recusado uma proposta do clube baiano.

A declaração de Daniel Paulista aconteceu neste domingo, 8, depois da derrota de 1 a 0 do Ceará contra o América, pela 37ª rodada do Brasileirão Série B. Embora tenha deixado o cargo no Vozão, o técnico afirmou que não está se transferindo para o Vitória.

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"Com relação ao que tem sido divulgado, da possibilidade de acerto com o Vitória, fico grato em estar sendo procurado por uma equipe gigante. O Vitória procurou meu staff durante o dia de ontem, fazendo uma proposta. Mas, dentro do nosso entendimento de um processo de carreira, nós entendemos que não tínhamos interesse. Estávamos concentrados e optamos pela continuidade no Ceará", disse o treinador em coletiva.

Contratado em junho deste ano, Daniel comandou o time cearense em 22 jogos, com sete vitórias, 10 derrotas e cinco empates. Ele deixa a equipe nordestina na 16ª colocação da Série B, com 43 pontos e ainda sob risco de rebaixamento na última rodada da Segundona.

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Vitória na busca por um técnico

Como volta a jogar apenas daqui 11 dias, quando enfrenta o RB Bragantino, o Vitória terá este período para contratar um novo técnico. Até então, o Leão vem sendo comandado interinamente por Cléber dos Santos.

Na busca por um treinador, o Vitória recebe o Bragantino às 19h30 do dia 19, uma quinta-feira, no Barradão. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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