Após recusas, Vitória tem novo alvo e busca técnico de time da Série B

Siga o A TARDE no Google

Ainda sem um treinador efetivo depois da saída de Jair Ventura, o Esporte Clube Vitória tenta a contratação de Fábio Matias, do Clube de Regatas do Brasil (CRB). A informação foi divulgada pelo jornalista Pedro Sento Sé, do BAR FC e Rádio Salvador FM.

Segundo o comunicador, Fábio Matias se tornou o principal alvo do Vitória após a tentativa frustrada por Daniel Paulista. Contudo, o CRB briga por vaga nos playoffs de acesso da Série B do Brasileirão, e por isso, não pretende liberar seu técnico.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Sexto colocado da Segundona, o Galo da Pajuçara ainda tem um jogo restando para definir sua campanha. Como está acima dos concorrentes apenas pelos critérios de desempate, precisa vencer na última rodada para seguir vivo na competição.

Aos 47 anos, Fábio Matias acumula passagens por clubes como Coritiba, Juventude, Atlético-GO, Portuguesa e Chapecoense, além de ter sido auxiliar no Botafogo. Trabalhou ainda nas categorias de base do Figueirense, Grêmio, Internacional, RB Bragantino e Flamengo.

Vitória tem pressa para definir novo técnico

A diretoria rubro-negra quer definir a situação do novo treinador até a próxima terça-feira, 10, quando o elenco se reapresenta no CT Manoel Pontes Tanajura. Desde a demissão de Jair Ventura, a equipe vem sendo comandada pelo interino Cléber dos Santos.

Além de Fábio Matias e Daniel Paulista, o Rubro-Negro também procurou Martín Palermo, Juan Pablo Vojvoda, Roger Machado e Léo Condé, mas esbarrou em seguidas recusas.

Fábio Matias, do CRB, é o novo alvo do Vitória - Foto: Francisco Cedrim | CRB

Próximo jogo do Vitória

O Vitória recebe o Bragantino às 19h30 do próximo dia 19, uma quinta-feira, no Barradão. A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

