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Após saída de Jair, Vitória define alvo e negocia com novo técnico

Leão da Barra está sendo comandado pelo interino Cleber dos Santos

João Grassi
Por
Escudo do Vitória
Escudo do Vitória - Foto: Divulgação | EC Vitória

Após demitir Jair Ventura e decidir ter Cleber dos Santos interinamente no comando contra o Fluminense, a diretoria do Esporte Clube Vitória definiu um alvo para o cargo de técnico. Trata-se de Roger Machado, que passou pelo São Paulo em 2026.

De acordo com o repórter Reinaldo Oliveira, o Vitória negocia a contratação de Roger Machado para a reta final do Campeonato Brasileiro. A ideia seria iniciar um trabalho de longo prazo também já pensando na próxima temporada.

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Ainda segundo a publicação, Roger está balançado pela estrutura do clube baiano e estaria "pensando seriamente" em aceitar a proposta do Rubro-Negro.

O profissional também teria enxergado com bons olhos a possibilidade de trabalhar com o presidente Fábio Mota.

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Nome de Roger Machado esteve nos bastidores do Vitória

Não é a primeira vez que o nome de Roger Machado surge nos bastidores do Vitória. O treinador recebeu proposta para assumir a equipe em 2025, voltando a ganhar força depois da instabilidade de Jair Ventura no segundo semestre deste ano, conforme apurou o portal A TARDE.

Passagens por gigantes da Série A

Além do São Paulo, o técnico gaúcho acumula passagens por Novo Hamburgo, Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras, Bahia, Fluminense, Juventude e Internacional.

Roger Machado passou pelo Internacional entre 2024 e 2025
Roger Machado passou pelo Internacional entre 2024 e 2025 - Foto: Ricardo Duarte | Internacional
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