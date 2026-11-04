Vitória define estratégia para lotar o Barradão contra o Fluminense

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Após a demissão do técnico Jair Ventura, a diretoria do Esporte Clube Vitória segue com a estratégia de reconectar a torcida e o time na reta decisiva do Brasileirão. Para isso, foi lançada uma promoção de ingressos para o jogo contra o Fluminense.

De acordo com o Vitória, cupons de desconto para a compra de ingressos serão disponibilizados aos sócios do Sou Mais Vitória. É necessário estar com planos ativos e pagamentos em dia.

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Para resgatar os cupons, o associado deve acessar o site do SMV e depois seguir para o 'Minha Conta'. Na sequência, o torcedor irá clicar na área 'Minhas Vantagens'.

Cupom para compartilhar

O benefício pode ser compartilhado com outras pessoas interessadas em adquirir as entradas, mas o associado só poderá gerar o cupom destinado ao setor específico do seu plano.

Com isso, sócios da cadeira dão acesso a ingressos do mesmo setor, enquanto os cupons da arquibancada funcionam da mesma forma.

Vitória x Fluminense

O Vitória recebe o Fluminense às 20h da próxima sexta-feira, 6, no Barradão. A partida, que marca a estreia do técnico interino Cleber dos Santos, é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.