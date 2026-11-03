Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Vitória ganha três reforços para estreia de novo técnico; saiba mais

Leão da Barra volta a jogar na próxima sexta-feira, 6

João Grassi
Por
| Atualizada em
Gramado do Barradão
Gramado do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória terá retornos importantes para a partida contra o Fluminense, próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Os atletas Jamerson, Luan Cândido e Marinho voltam a ficar disponíveis para jogar.

Enquanto o zagueiro e atacante cumpriram suspensões por cartões, o lateral-esquerdo não enfrentou o Coritiba no último sábado, 31, por causa da cláusula no seu contrato de empréstimo. A dupla de defensores, inclusive, deve retornar ao time titular.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Brítez é desfalque

Por outro lado, Emanuel Brítez recebeu o terceiro cartão amarelo e virou desfalque. Embora não seja titular absoluto, o argentino de 34 anos costuma ser a primeira opção para repor lacunas na zaga e lateral.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Atacante do Vitória se pronuncia após morte de ex-companheiro em jogo
Atacante do Vitória se pronuncia após morte de ex-companheiro em jogo imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória defende volta das bets em audiência no STF: "Receitas sumiram"
Vitória defende volta das bets em audiência no STF: "Receitas sumiram" imagem

E.C.VITÓRIA

TUI tem reunião com elenco do Vitória após demissão de Jair Ventura
TUI tem reunião com elenco do Vitória após demissão de Jair Ventura imagem

Estreia de interino

Após a derrota para o Coxa, a diretoria do Vitória optou pela demissão do técnico Jair Ventura. O substituto, até então, será o auxiliar Cleber dos Santos.

Ainda sem a definição se será efetivado, o profissional de 47 anos fará sua estreia diante do Fluminense.

  • 1 de 4 Apresentação de Brítez
    Apresentação de Brítez |
  • 2 de 4 Marinho em campo pelo Vitória
    Marinho em campo pelo Vitória |
  • 3 de 4 Luan Cândido, zagueiro do Vitória
    Luan Cândido, zagueiro do Vitória |
  • 4 de 4 Jamerson
    Jamerson |

Vitória x Fluminense

O Vitória recebe o Fluminense às 20h da próxima sexta-feira, 6, no Barradão. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas