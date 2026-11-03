Vitória ganha três reforços para estreia de novo técnico; saiba mais

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O Esporte Clube Vitória terá retornos importantes para a partida contra o Fluminense, próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Os atletas Jamerson, Luan Cândido e Marinho voltam a ficar disponíveis para jogar.

Enquanto o zagueiro e atacante cumpriram suspensões por cartões, o lateral-esquerdo não enfrentou o Coritiba no último sábado, 31, por causa da cláusula no seu contrato de empréstimo. A dupla de defensores, inclusive, deve retornar ao time titular.

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Brítez é desfalque

Por outro lado, Emanuel Brítez recebeu o terceiro cartão amarelo e virou desfalque. Embora não seja titular absoluto, o argentino de 34 anos costuma ser a primeira opção para repor lacunas na zaga e lateral.

Estreia de interino

Após a derrota para o Coxa, a diretoria do Vitória optou pela demissão do técnico Jair Ventura. O substituto, até então, será o auxiliar Cleber dos Santos.

Ainda sem a definição se será efetivado, o profissional de 47 anos fará sua estreia diante do Fluminense.

1 de 4 Apresentação de Brítez | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

2 de 4 Marinho em campo pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

3 de 4 Luan Cândido, zagueiro do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

4 de 4 Jamerson | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória x Fluminense

O Vitória recebe o Fluminense às 20h da próxima sexta-feira, 6, no Barradão. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.