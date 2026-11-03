E.C.VITÓRIA
Vitória ganha três reforços para estreia de novo técnico; saiba mais
Leão da Barra volta a jogar na próxima sexta-feira, 6
O Esporte Clube Vitória terá retornos importantes para a partida contra o Fluminense, próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Os atletas Jamerson, Luan Cândido e Marinho voltam a ficar disponíveis para jogar.
Enquanto o zagueiro e atacante cumpriram suspensões por cartões, o lateral-esquerdo não enfrentou o Coritiba no último sábado, 31, por causa da cláusula no seu contrato de empréstimo. A dupla de defensores, inclusive, deve retornar ao time titular.
Brítez é desfalque
Por outro lado, Emanuel Brítez recebeu o terceiro cartão amarelo e virou desfalque. Embora não seja titular absoluto, o argentino de 34 anos costuma ser a primeira opção para repor lacunas na zaga e lateral.
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Estreia de interino
Após a derrota para o Coxa, a diretoria do Vitória optou pela demissão do técnico Jair Ventura. O substituto, até então, será o auxiliar Cleber dos Santos.
Ainda sem a definição se será efetivado, o profissional de 47 anos fará sua estreia diante do Fluminense.
Apresentação de Brítez | Marinho em campo pelo Vitória | Luan Cândido, zagueiro do Vitória | Jamerson |
Vitória x Fluminense
O Vitória recebe o Fluminense às 20h da próxima sexta-feira, 6, no Barradão. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.