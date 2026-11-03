E.C.VITÓRIA
Atacante do Vitória se pronuncia após morte de ex-companheiro em jogo
Atleta do Leão compartilhou postagem nas redes sociais
O atacante Fabri, do Esporte Clube Vitória, prestou solidariedade a Jesús de Miguel. O atacante do Tenerife morreu nesta terça-feira, 3, um dia após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida da segunda divisão espanhola, depois de se chocar com o goleiro Jesús Owono, do FC Andorra.
Vale lembrar que Fabri foi companheiro de Jesús de Miguel no Castellón durante a temporada 2022/23. Através das redes sociais, o atleta do Vitória compartilhou uma imagem em que aparece junto com o ex-atleta espanhol.
"Descanse em paz Demi", publicou Fabri, legendando uma foto em preto e branco acompanhada de emojis de luto.
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Relembre acidente que vitimou Jesús de Miguel
O acidente que vitimou o atacante aconteceu nos minutos finais do duelo entre Tenerife e Andorra, no estádio Heliodoro Rodríguez López.
Durante uma jogada de ataque, o goleiro Owono saiu da área para afastar uma bola e atingiu o peito do atacante com o joelho. Miguel caiu imediatamente no gramado e precisou receber atendimento médico.
O jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o transporte de ambulância e foi reanimado pelos profissionais de emergência.
Jesús de Miguel foi encaminhado ao Hospital Universitário Nuestra Señora de Candelaria, onde permaneceu internado. Na manhã desta terça-feira, o Tenerife confirmou a morte do atacante.
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